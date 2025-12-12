Técnico do Mirassol relembra jogos com a dupla Ba-Vi: "Muitas orações"

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol - Foto: Agência Mirassol

Eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2025, Rafael Guanaes fez história ao comandar o Mirassol na estreia do clube paulista na Série A, somando 67 pontos e terminando na 4ª colocação. A surpreendente campanha rendeu uma impressionante classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores 2026.

Em entrevista ao ge.globo, Guanaes comentou sobre alguns momentos vividos no Brasileirão, incluindo os duelos contra a dupla Ba-Vi. O Mirassol foi uma das poucas equipes que não perderam para o Bahia na Arena Fonte Nova, com atuação bastante aprovada pelo treinador de 44 anos no empate por 1 a 1.

"Os primeiros 30 minutos [contra o Bahia] foram talvez um dos melhores tempos da competição. Depois aceleramos muito o jogo, perdemos um pouco do controle", relembrou Guanaes.

Apesar do bom desempenho diante do Tricolor, Rafael Guanaes comentou que fez "muitas orações" ao ver como seria a tabela do Leão Caipira no começo do Brasileirão. Ele avaliou o trabalho de Rogério Ceni como "consolidado" e elogiou a equipe baiana.

"Eu lembro bem quando fui contratado e olhei a tabela. Foi um momento de muitas orações: Cruzeiro, Fortaleza — que estava na Libertadores —, Bahia do [Grupo] City, muito forte, trabalho consolidado do Rogério [Ceni], e Grêmio em casa. Falei: ‘Cara, é uma parada dura para o começo’, revelou.

Atuação contra o Vitória

Único time nordestino a derrotar o Mirassol no Brasileiro, o Vitória bateu os paulistas por 2 a 0 em jogo decisivo na permanência do Rubro-Negro na Série A. No entanto, Guanaes considerou que seu time "jogou muito bem" no Barradão. Ele chegou a citar a temporada de 2024 do Bahia na mesma resposta quando relembrou uma projeção.

"Nós perdemos para o Vitória jogando muito bem. Sempre passei essa mensagem. No começo da competição usamos muito o Bahia do ano passado como exemplo: ganhou 15, perdeu 15. Falávamos que iríamos perder muito. Como vamos lidar com momentos adversos? Se não, a gente vai para todo lado. Eu quero saber como quero perder. Ganhar é sempre bonito, mas como quero perder?".

O comandante fez um questionamento sobre o quão subjetivo é avaliar uma boa partida de futebol. Para ele, o duelo contra o Vitória foi de "poucos apontamentos".

"Eu digo aos jogadores: o que é jogar bem? Como trazer objetividade para algo subjetivo? O jogo contra o Vitória teve poucos apontamentos. Erros e acertos sempre existirão, mas como avaliar jogar bem dentro do planejado?, questionou.