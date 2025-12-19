Ex-Vitória é anunciado por clube que disputa competição internacional

Raúl Cáceres, lateral-direito ex-Vitória - Foto: Reprodução | Instagram

Após defender o Vitória entre as temporadas 2024 e 2025, Raúl Cáceres não renovou seu contrato e deixou o clube oficialmente há 10 dias. Nesta quinta-feira, 18, o lateral-direito foi anunciado pelo Olimpia, um dos principais clubes do seu país natal Paraguai.

"Nascido no clube, filho de uma verdadeira lenda. Raúl Cáceres, de enorme temporada no Brasil, junta-se à Instituição para enfrentar 2026. Bem-vindo de volta à sua casa, Rei das Copas!", publicou o Olimpia através das redes sociais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na temporada 2026, Raúl Cáceres, de 34 anos, vai disputar pelo Olimpia o Campeonato Paraguaio, Copa do Paraguai e Copa Sul-Americana.

Rául Cáceres no Vitória

Contratado no ano passado, Cáceres encerrou sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols marcados, seis assistências, o título do Campeonato Baiano de 2024 e a consolidação como titular sob o comando do técnico Jair Ventura.

Uma das duas vezes em que o lateral-direito balançou as redes foi no clássico Ba-Vi de outubro, fundamental para a permanência na Série A, quando o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 no Barradão.