Ex-Vitória é anunciado por clube que disputa competição internacional
Defensor de 34 anos não renovou seu contrato com o Leão da Barra
Por João Grassi
Após defender o Vitória entre as temporadas 2024 e 2025, Raúl Cáceres não renovou seu contrato e deixou o clube oficialmente há 10 dias. Nesta quinta-feira, 18, o lateral-direito foi anunciado pelo Olimpia, um dos principais clubes do seu país natal Paraguai.
"Nascido no clube, filho de uma verdadeira lenda. Raúl Cáceres, de enorme temporada no Brasil, junta-se à Instituição para enfrentar 2026. Bem-vindo de volta à sua casa, Rei das Copas!", publicou o Olimpia através das redes sociais.
Na temporada 2026, Raúl Cáceres, de 34 anos, vai disputar pelo Olimpia o Campeonato Paraguaio, Copa do Paraguai e Copa Sul-Americana.
Rául Cáceres no Vitória
Contratado no ano passado, Cáceres encerrou sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols marcados, seis assistências, o título do Campeonato Baiano de 2024 e a consolidação como titular sob o comando do técnico Jair Ventura.
Uma das duas vezes em que o lateral-direito balançou as redes foi no clássico Ba-Vi de outubro, fundamental para a permanência na Série A, quando o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 no Barradão.
