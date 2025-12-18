Menu
"NÃO HÁ NENHUMA TRATATIVA"

Ex-Vitória nega acerto com clube rebaixado à Série B do Brasileirão

Treinador desmente acordo com o Sport e afirma não haver negociações

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/12/2025 - 8:26 h
Ex-Vitória, Léo Condé nega acerto com clube da Série B
Ex-Vitória, Léo Condé nega acerto com clube da Série B

Léo Condé negou qualquer acerto com o Sport para a temporada de 2026. Por meio de sua assessoria, o treinador, ex-Vitória, garantiu que “não há nenhuma tratativa em andamento com o clube”. A nota foi divulgada após o presidente eleito do clube pernambucano, Matheus Souto Maior, afirmar que o técnico estaria “apalavrado” para comandar a equipe no próximo ano.

De acordo com o comunicado, Condé reforça o respeito pela instituição e pela história do Sport e, justamente por isso, considera fundamental manter a transparência para evitar interpretações equivocadas.

Não há nenhuma tratativa em andamento com o clube
Léo Condé - por meio de nota

“Em respeito ao Sport Club do Recife e à sua torcida, o técnico Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta; logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato”, diz o texto da assessoria do treinador Léo Condé.

Vitória pode ter mudança importante no departamento de futebol em 2026
Vitória segue "batendo nas portas" de potenciais investidores para SAF
Vitória endividado? Fábio Mota abre o jogo e rebate "fake news"

Rebaixado com o Ceará em 2025 após passar praticamente todo o Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, Léo Condé acumula passagem de sucesso por outro rubro-negro: o Vitória. No clube, o treinador foi responsável pela campanha do título inédito da Série B de 2023 e pela conquista do Campeonato Baiano de 2024, encerrando um jejum de seis anos do Leão da Barra sem erguer o troféu estadual.

Apesar do descenso, Condé foi o treinador do Ceará no acesso à Série A em 2024 e também esteve à frente da equipe na conquista do Campeonato Cearense de 2025. Além disso, o técnico já trabalhou em clubes como Tupi-MG, Caldense, Sampaio Corrêa, Bragantino, Goiás, CRB, Paysandu, Botafogo-SP e Novorizontino.

Léo Condé mercado da bola série b Sport Club do Recife vitória

