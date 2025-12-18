Ex-Vitória nega acerto com clube rebaixado à Série B do Brasileirão

Ex-Vitória, Léo Condé nega acerto com clube da Série B - Foto: Joilson Marconne / CBF

Léo Condé negou qualquer acerto com o Sport para a temporada de 2026. Por meio de sua assessoria, o treinador, ex-Vitória, garantiu que “não há nenhuma tratativa em andamento com o clube”. A nota foi divulgada após o presidente eleito do clube pernambucano, Matheus Souto Maior, afirmar que o técnico estaria “apalavrado” para comandar a equipe no próximo ano.

De acordo com o comunicado, Condé reforça o respeito pela instituição e pela história do Sport e, justamente por isso, considera fundamental manter a transparência para evitar interpretações equivocadas.

“Em respeito ao Sport Club do Recife e à sua torcida, o técnico Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta; logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato”, diz o texto da assessoria do treinador Léo Condé.

Rebaixado com o Ceará em 2025 após passar praticamente todo o Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento, Léo Condé acumula passagem de sucesso por outro rubro-negro: o Vitória. No clube, o treinador foi responsável pela campanha do título inédito da Série B de 2023 e pela conquista do Campeonato Baiano de 2024, encerrando um jejum de seis anos do Leão da Barra sem erguer o troféu estadual.

Apesar do descenso, Condé foi o treinador do Ceará no acesso à Série A em 2024 e também esteve à frente da equipe na conquista do Campeonato Cearense de 2025. Além disso, o técnico já trabalhou em clubes como Tupi-MG, Caldense, Sampaio Corrêa, Bragantino, Goiás, CRB, Paysandu, Botafogo-SP e Novorizontino.