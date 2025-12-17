Vitória endividado? Fábio Mota abre o jogo e rebate "fake news"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Durante o evento de lançamento do Campeonato Baiano 2026, nesta tarde de quarta-feira, 17, no Cineteatro 2 de Julho, o presidente do Vitória, Fábio Mota, falou sobre especulações que ele chamou de "fake news".

Em entrevista coletiva para a imprensa, Mota comentou notícias veiculadas sobre supostas dívidas do Vitória com Botafogo, Grêmio e São Paulo. O dirigente rechaçou as informações e chegou a dizer que o clube gaúcho, inclusive, é quem deve ao clube baiano.

"Aproveitar para fazer esclarecimento. Hoje saiu a notícia que o Vitória deve ao Botafogo. O Vitória não deve ao Botafogo, pagamos a multa, nos acertamos e compramos o Lucas Halter. Ainda não efetivamos o negócio porque estamos nos entendendo sobre a questão salarial. O Vitória não deve ao Grêmio, pelo contrário, o Vitória tem crédito a receber do Grêmio", garantiu Fábio Mota.

Dívida por Wellington Rato?

Além disso, Fábio afirmou que o clube está em dia em relação à compra do meia Wellington Rato junto ao São Paulo. Segundo ele, o Vitória tem mais 13 dias para quitar a dívida.

"Com relação ao São Paulo, nós temos uma dívida que não foi quitada porque o Wellington Rato foi emprestado ao Goiás. O contrato dizia que se o Goiás subisse, eles pagariam ao São Paulo e o Goiás não subiu. A gente tem até 30 dezembro para efetivar esse pagamento", detalhou Mota.

O presidente reeleito finalizou sua fala criticando a veiculação de notícias falsas.

