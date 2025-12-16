Menu
Lucas Braga foi muito questionado pela torcida rubro-negra
DE SAÍDA?

Vitória toma decisão importante sobre atacante contestado pela torcida

Jogador de 29 anos foi alvo de críticas na temporada

João Grassi

Por João Grassi

16/12/2025 - 16:35 h | Atualizada em 16/12/2025 - 17:04

Um dos jogadores mais contestados pela torcida do Vitória nesta temporada, Lucas Braga não vai seguir no elenco em 2026. O atacante de 29 anos não está nos planos da diretoria rubro-negra para o ano que vem, embora seu destino ainda seja incerto.

De acordo com Fábio Mota, presidente reeleito do Leão, Lucas Braga "está sendo muito procurado" e o clube avalia internamente sua situação. De acordo com o dirigente, a saída dele terá reposição com uma nova contratação.

"Não vamos contar com o Lucas [Braga]. Temos que trazer alguém para substituir. A ideia é que faça a substituição. um jogador que está sendo muito procurado, e estamos vendo o melhor para o Vitória. Como temos uma reapresentação agora, tem um elenco que precisa reapresentar", detalhou Mota em entrevista ao ge.globo.

Titular do Vitória chama atenção e recebe propostas, revela Fábio Mota
Após derrota nas eleições, conselheiro do Vitória pede renúncia
Alerrandro, ex-Vitória, não vence o Puskás 2025 com gol de bicicleta

Lucas Braga em 2025

O atacante Lucas Braga vestiu a camisa vermelha e preta em 35 jogos, sendo 20 como titular. Foram dois gols marcados no total, um deles na Série A.

Lucas Braga marcou gol no empate por 1 a 1 com o Fluminense, na 5ª rodada do Brasileirão Série A
Lucas Braga marcou gol no empate por 1 a 1 com o Fluminense, na 5ª rodada do Brasileirão Série A | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

