Vitória toma decisão importante sobre atacante contestado pela torcida
Jogador de 29 anos foi alvo de críticas na temporada
Por João Grassi
Um dos jogadores mais contestados pela torcida do Vitória nesta temporada, Lucas Braga não vai seguir no elenco em 2026. O atacante de 29 anos não está nos planos da diretoria rubro-negra para o ano que vem, embora seu destino ainda seja incerto.
De acordo com Fábio Mota, presidente reeleito do Leão, Lucas Braga "está sendo muito procurado" e o clube avalia internamente sua situação. De acordo com o dirigente, a saída dele terá reposição com uma nova contratação.
"Não vamos contar com o Lucas [Braga]. Temos que trazer alguém para substituir. A ideia é que faça a substituição. um jogador que está sendo muito procurado, e estamos vendo o melhor para o Vitória. Como temos uma reapresentação agora, tem um elenco que precisa reapresentar", detalhou Mota em entrevista ao ge.globo.
Lucas Braga em 2025
O atacante Lucas Braga vestiu a camisa vermelha e preta em 35 jogos, sendo 20 como titular. Foram dois gols marcados no total, um deles na Série A.
