Após derrota nas eleições, conselheiro do Vitória pede renúncia

Candidato a presidente do Conselho Fiscal do Vitória pela Aliança Vitória SAF, Valmar Sant’Anna foi superado por Raimundo Viana, da Leão Colossal, nas eleições do último dia 13. Após a derrota nas urnas, ele anunciou sua renúncia ao cargo de conselheiro.

O pedido de renúncia de Valmar acontece dois dias antes da próxima reunião do Conselho Fiscal, marcada para o dia 17 de dezembro de 2025, quando será votado o orçamento do clube baiano para a temporada de 2026.

Na carta enviada à presidência do Conselho Fiscal, Valmar Sant’Anna agradeceu “pela confiança depositada” nele e afirmou que deixa o cargo por entender que os “sócio-torcedores não querem fiscalização e transparência”. Veja abaixo um trecho do comunicado:

“Venho, através deste, apresentar formalmente minha renúncia do cargo de Conselheiro Fiscal do Esporte Clube Vitória, função que venho exercendo com dedicação, empenho e responsabilidade, desde o mandato do triênio de 2023 a 2025, e agora de 2026 a 2028; eleito de forma democrática por quase 22% dos votos dos sócios-torcedores presentes no dia 13 de Dezembro de 2025, e pela confiança depositada em mim pelo grupo de torcedores da Aliança Vitória SAF e em especial da Frente Vitória Popular.

A decisão se dá em respeito ao resultado das urnas, nas quais quase 80% dos sócios-torcedores presentes ao pleito entendeu e decidiu que, além de estar satisfeita com o modelo de gestão que comanda o nosso estimado Clube, também não querem fiscalização e transparência, critérios que defendo serem imprescindíveis para qualquer tipo de Gestão”.

Eleições no Esporte Clube Vitória

As eleições do Vitória definiram os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória para o triênio 2026–2028. O pleito ocorreu no estacionamento do Barradão, com acesso pelo Portão 18, e contou com votação eletrônica.

Fábio Mota (presidente) e Djalma Abreu (vice) foram reeleitos para o Conselho Gestor, enquanto Nilton Almeida (presidente) e Nilton Sampaio Filho (vice) venceram no Conselho Deliberativo. No Fiscal, Raimundo Viana (presidente) e Bruno Torres (vice) foram eleitos. Com isso, todos os candidatos da chapa Leão Colossal saíram vencedores no pleito.