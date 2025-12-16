Menu
ESPORTES
PEDIU PARA SAIR

Após derrota nas eleições, conselheiro do Vitória pede renúncia

Membro do Conselho Fiscal concorreu pela chapa Aliança Vitória SAF

João Grassi

Por João Grassi

16/12/2025 - 15:12 h | Atualizada em 16/12/2025 - 15:43
Estádio Manoel Barradas, o Barradão
Candidato a presidente do Conselho Fiscal do Vitória pela Aliança Vitória SAF, Valmar Sant’Anna foi superado por Raimundo Viana, da Leão Colossal, nas eleições do último dia 13. Após a derrota nas urnas, ele anunciou sua renúncia ao cargo de conselheiro.

O pedido de renúncia de Valmar acontece dois dias antes da próxima reunião do Conselho Fiscal, marcada para o dia 17 de dezembro de 2025, quando será votado o orçamento do clube baiano para a temporada de 2026.

Na carta enviada à presidência do Conselho Fiscal, Valmar Sant’Anna agradeceu “pela confiança depositada” nele e afirmou que deixa o cargo por entender que os “sócio-torcedores não querem fiscalização e transparência”. Veja abaixo um trecho do comunicado:

“Venho, através deste, apresentar formalmente minha renúncia do cargo de Conselheiro Fiscal do Esporte Clube Vitória, função que venho exercendo com dedicação, empenho e responsabilidade, desde o mandato do triênio de 2023 a 2025, e agora de 2026 a 2028; eleito de forma democrática por quase 22% dos votos dos sócios-torcedores presentes no dia 13 de Dezembro de 2025, e pela confiança depositada em mim pelo grupo de torcedores da Aliança Vitória SAF e em especial da Frente Vitória Popular.

A decisão se dá em respeito ao resultado das urnas, nas quais quase 80% dos sócios-torcedores presentes ao pleito entendeu e decidiu que, além de estar satisfeita com o modelo de gestão que comanda o nosso estimado Clube, também não querem fiscalização e transparência, critérios que defendo serem imprescindíveis para qualquer tipo de Gestão”.

Leia Também:

Eleito, Nilton Sampaio Filho celebra vitória da chapa Leão Colossal
Presidente do Conselho Fiscal celebra volume de votantes do Vitória
Marcone Amaral diz que SAF segue firme independente do resultado

Eleições no Esporte Clube Vitória

As eleições do Vitória definiram os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória para o triênio 2026–2028. O pleito ocorreu no estacionamento do Barradão, com acesso pelo Portão 18, e contou com votação eletrônica.

Fábio Mota (presidente) e Djalma Abreu (vice) foram reeleitos para o Conselho Gestor, enquanto Nilton Almeida (presidente) e Nilton Sampaio Filho (vice) venceram no Conselho Deliberativo. No Fiscal, Raimundo Viana (presidente) e Bruno Torres (vice) foram eleitos. Com isso, todos os candidatos da chapa Leão Colossal saíram vencedores no pleito.

Tags:

ec vitória eleições Valmar Sant’Anna

Ver todas

x