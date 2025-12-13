Fábio Mota vence eleições e é reeleito presidente do Vitória

Fábio Mota foi reeleito como presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ele fica! Presidente do Vitória em exercício desde 2021, quando assumiu a cadeira interinamente, Fábio Mota foi reeleito para seguir no Comando do Conselho Gestor no triênio de 2026-2028, após votação realizada no Estacionamento 18 do Barradão, nesta tarde de sábado, 13.

O resultado das eleições foi divulgado no início desta noite, com Mota se sagrando vencedor com 85,95% dos 5.147 votos válidos. Djalma Abreu, que já era vice-presidente do Leão da Barra, também segue no cargo como braço direito do mandatário. Marcone Amaral, da Aliança Vitória SAF, ficou em segundo.

"Essa votação de 86% nos dá mais força pra continuar no caminho. A verdade prevaleceu, obrigado Nação", comemorou o presidente.



Além do Conselho Gestor, os sócios rubro-negros também escolheram os nomes para comandarem os demais conselhos. Da chapa Leão Colossal, Nilton Almeida (presidente) e Nilton Sampaio Filho (vice) foram escolhidos para o Conselho Deliberativo com 79,49% dos 5.145 votos válidos, enquanto Raimundo Viana (presidente) e Bruno Torres (vice) foram reeleitos para o Conselho Fiscal com 78,8% dos 5.150 votos válidos.



A votação que contou com cerca de cinco mil votos válidos de associados foi encerrada às 19h deste sábado. Além da chapa de Fábio Mota, apenas o grupo de oposição comandado por Marcone lançou candidatura, visto que era composto também por membros do Movimento Vitória de Verdade, Frente Vitória Popular e Movimento Novo Vitória.

Trajetória de Fábio Mota

Fábio Mota, de 54 anos, já é presidente o Vitória desde outubro de 2021, quando assumiu o cargo interinamente após o afastamento de Paulo Carneiro. Posteriormente, ele foi eleito para o cargo de maneira definitiva em maio de 2022, com 821 votos e 66,4% do total.

Mota também presidiu o Conselho Deliberativo entre 2020 e 2022, cargo que ocupava antes de assumir o Conselho Gestor pela primeira vez. Advogado, historiador e pecuarista com pós-graduação em processo civil, o presidente do Vitória foi ainda secretário municipal de Salvador nas áreas de Cultura e Turismo, Urbanismo e Transporte, e Mobilidade.

Em sua gestão, Fábio Mota conduziu o Vitória na campanha do acesso na Série C em 2022, foi campeão de maneira inédita da Série B de 2023, além do título do Campeonato Baiano de 2024, conquistado após sete anos de jejum.

No Campeonato Brasileiro da Série A, Mota fez o Leão da Barra alcançar a 11ª colocação e classificação para a Copa Sul-Americana em 2024. Neste ano, terminou a competição em 15º e, com a permanência, repetirá o recorde de participações seguidas do clube na era dos pontos corridos em 2026 (três seguidas).

Fábio Mota durante vitória do Vitória sobre o Cerro Largo na Copa Sul-Americana 2025 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Propostas

As principais propostas do dirigente são a modernização do Estádio Manoel Barradas, que será chamado de Arena Barradão, a responsabilidade financeira, obras de infraestrutura, fortalecimento das categorias de base e a implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).