Eleito, Nilton Sampaio Filho celebra vitória da chapa Leão Colossal

Eleito para a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Vitória pela chapa Leão Colossal, Nilton Sampaio Filho comemorou o resultado das eleições deste sábado, 13, e classificou o processo como mais um marco democrático na história do clube.

Em entrevista após a confirmação do resultado, o dirigente destacou a união do grupo que comanda o Vitória nos últimos anos e relembrou o processo de reconstrução vivido pelo rubro-negro.

"Estou muito alegre, muito contente. É um dia importante, mais um dia importante da história do Vitória, uma festa democrática, uma festa com participação", afirmou Nilton.

Segundo o dirigente, todo o processo eleitoral transcorreu dentro da normalidade e reforçou o exercício da cidadania entre os sócios. "Tudo transcorreu com muita tranquilidade, dentro da curva da cidadania, e isso foi muito importante", disse.

Nilton também fez questão de valorizar o trabalho coletivo desenvolvido pela atual gestão, destacando o período de cinco anos em que o grupo atua de forma conjunta no clube.

"Esse grupo de pessoas está no clube há cinco anos juntos. Pegamos o clube na terceira divisão e tivemos um salto gigantesco nesses últimos anos, com recuperação do nosso clube", ressaltou.

Apesar do clima de comemoração, o dirigente reforçou que o foco passa a ser o trabalho a partir da confirmação do resultado. "Aprendi lá no Conselho Deliberativo que comemoração é só hoje. A partir de agora, é vir aqui para fazer o nosso trabalho, para que o nosso clube continue no caminho certo", completou.

As eleições definiram os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória para o triênio 2026–2028. O pleito ocorreu no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, e contou com votação eletrônica.