ELEIÇÕES DO VITÓRIA

Fábio Mota comemora reeleição no Vitória: "Hoje foi um plebiscito"

O presidente reeleito comandará o clube no triênio de 2026 a 2028 por 85,95% dos votos

João Grassi e Marina Branco

Por João Grassi e Marina Branco

13/12/2025 - 20:27 h | Atualizada em 13/12/2025 - 21:46
Fábio Mota
Fábio Mota -

Reeleito presidente do Conselho Gestor do Vitória para o triênio de 2026 a 2028, Fábio Mota deixou o Barradão muito feliz, afirmando que o resultado das urnas representa um julgamento positivo da torcida sobre os quatro anos de sua gestão.

"Hoje foi um plebiscito. A torcida julgou o meu mandato de quatro anos e mostrou que 86% aprova. É gratificante, é emocionante e dá responsabilidade para que a gente faça um grande mandato nos próximos três anos", afirmou Fábio Mota.

Leia Também:

Fábio Mota vence eleições e é reeleito presidente do Vitória
"Vitória não pode viver essa mediocridade", afirma candidato
Presidente do Conselho Fiscal celebra volume de votantes do Vitória

O presidente rubro-negro também destacou o caráter simbólico da votação e o reconhecimento ao trabalho realizado desde que assumiu o clube, inicialmente de forma interina, em 2021.

"Eu acho que é o reconhecimento da nossa gestão. Não sei se teve alguma eleição no Brasil em que um candidato tenha sido votado com 86% dos votos", relembrou.

Para Fábio, além do resultado expressivo, o processo eleitoral entra para a história do Vitória pelo engajamento do quadro associativo. "Foi a maior eleição da história do clube", ressaltou.

Segundo o dirigente, a vitória amplia o senso de dever e renova as energias para a sequência do trabalho. "Isso dá ainda mais responsabilidade, motivação e energia para que a gente possa fazer um mandato diferente", completou.

Com 85,95% dos 5.147 votos válidos, Fábio Mota garantiu a reeleição e seguirá no comando do Conselho Gestor do Vitória até 2028, tendo Djalma Abreu como vice-presidente. O candidato da oposição, Marcone Amaral, ficou em segundo lugar na disputa.

