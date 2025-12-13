Fábio Mota comemora reeleição no Vitória: "Hoje foi um plebiscito"

Fábio Mota - Foto: EC Vitória

Reeleito presidente do Conselho Gestor do Vitória para o triênio de 2026 a 2028, Fábio Mota deixou o Barradão muito feliz, afirmando que o resultado das urnas representa um julgamento positivo da torcida sobre os quatro anos de sua gestão.

"Hoje foi um plebiscito. A torcida julgou o meu mandato de quatro anos e mostrou que 86% aprova. É gratificante, é emocionante e dá responsabilidade para que a gente faça um grande mandato nos próximos três anos", afirmou Fábio Mota.

O presidente rubro-negro também destacou o caráter simbólico da votação e o reconhecimento ao trabalho realizado desde que assumiu o clube, inicialmente de forma interina, em 2021.

"Eu acho que é o reconhecimento da nossa gestão. Não sei se teve alguma eleição no Brasil em que um candidato tenha sido votado com 86% dos votos", relembrou.

Para Fábio, além do resultado expressivo, o processo eleitoral entra para a história do Vitória pelo engajamento do quadro associativo. "Foi a maior eleição da história do clube", ressaltou.

Segundo o dirigente, a vitória amplia o senso de dever e renova as energias para a sequência do trabalho. "Isso dá ainda mais responsabilidade, motivação e energia para que a gente possa fazer um mandato diferente", completou.

Com 85,95% dos 5.147 votos válidos, Fábio Mota garantiu a reeleição e seguirá no comando do Conselho Gestor do Vitória até 2028, tendo Djalma Abreu como vice-presidente. O candidato da oposição, Marcone Amaral, ficou em segundo lugar na disputa.