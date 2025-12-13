Presidente do Conselho Fiscal celebra volume de votantes do Vitória

Raimundo Viana - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

O Vitória não jogou neste sábado, 13, mas o Barradão estava lotado de torcedores. Entre eles, o candidato à reeleição para a presidência do Conselho Fiscal pela chapa Leão Colossal, 22, Raimundo Viana, que comemorou o recorde de sócios presentes na votação.

Raimundo destacou a importância da unidade entre os conselhos do Vitória e afirmou que o processo eleitoral reforça o momento democrático vivido pelo clube. Em meio à votação no Complexo do Barradão, o dirigente ressaltou o engajamento dos sócios e classificou a eleição como uma das mais disputadas da história recente rubro-negra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"É fundamental que o torcedor vote em um Conselho que tenha a mesma filosofia do Conselho Deliberativo e do Conselho Gestor. Ser contra é estabelecer uma divisão interna", afirmou Raimundo.

Segundo o candidato, o fortalecimento institucional do Vitória passa pela soma de esforços, e não por disputas internas. "O Vitória é grande na medida em que ele conjuga esforços, soma e não subtrai", disse.

Raimundo também demonstrou satisfação com o clima da votação e com a mobilização dos associados. "Hoje me foi reservada uma alegria imensa. É a primeira vez que eu vejo uma eleição tão disputada", afirmou.

"Muita gente espalhou que a chapa já tinha ganho, que não precisava ir votar. E os torcedores vieram. Vieram votar, vieram mostrando o carinho que têm pela atual direção do Vitória", completou.

Eleição movimenta o Vitória e define conselhos para o triênio 2026–2028

A eleição deste sábado, 13, define os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória para o triênio 2026–2028. A votação acontece no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a participar do pleito. Para votar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração ocorre logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.