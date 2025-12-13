Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES DO VITÓRIA

Presidente do Conselho Fiscal celebra volume de votantes do Vitória

Raimundo Viana concorre à reeleição do cargo pela chapa Leão Colossal

João Grassi e Marina Branco

Por João Grassi e Marina Branco

13/12/2025 - 18:21 h
Raimundo Viana
Raimundo Viana -

O Vitória não jogou neste sábado, 13, mas o Barradão estava lotado de torcedores. Entre eles, o candidato à reeleição para a presidência do Conselho Fiscal pela chapa Leão Colossal, 22, Raimundo Viana, que comemorou o recorde de sócios presentes na votação.

Raimundo destacou a importância da unidade entre os conselhos do Vitória e afirmou que o processo eleitoral reforça o momento democrático vivido pelo clube. Em meio à votação no Complexo do Barradão, o dirigente ressaltou o engajamento dos sócios e classificou a eleição como uma das mais disputadas da história recente rubro-negra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fábio Mota afirma que a torcida do Vitória está do seu lado na eleição
Ex-Vitória é anunciado pelo Coritiba para 2026
Eleições no Vitória: saiba horários, candidatos e todos os detalhes

"É fundamental que o torcedor vote em um Conselho que tenha a mesma filosofia do Conselho Deliberativo e do Conselho Gestor. Ser contra é estabelecer uma divisão interna", afirmou Raimundo.

Segundo o candidato, o fortalecimento institucional do Vitória passa pela soma de esforços, e não por disputas internas. "O Vitória é grande na medida em que ele conjuga esforços, soma e não subtrai", disse.

Raimundo também demonstrou satisfação com o clima da votação e com a mobilização dos associados. "Hoje me foi reservada uma alegria imensa. É a primeira vez que eu vejo uma eleição tão disputada", afirmou.

"Muita gente espalhou que a chapa já tinha ganho, que não precisava ir votar. E os torcedores vieram. Vieram votar, vieram mostrando o carinho que têm pela atual direção do Vitória", completou.

Eleição movimenta o Vitória e define conselhos para o triênio 2026–2028

A eleição deste sábado, 13, define os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória para o triênio 2026–2028. A votação acontece no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a participar do pleito. Para votar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração ocorre logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão Conselho Fiscal eleição Raimundo Viana, sócios torcedores vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Raimundo Viana
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Raimundo Viana
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Raimundo Viana
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Raimundo Viana
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

x