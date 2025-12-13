Fábio Mota afirma que a torcida do Vitória está do seu lado na eleição

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Atual presidente e candidato à reeleição à presidência do Conselho Gestor do Vitória, Fábio Mota está no Barradão acompanhando o processo eleitoral deste sábado, 13, que, para ele, funciona como uma avaliação direta de sua gestão à frente do clube.

Em meio à votação no Complexo do Barradão, o dirigente destacou o clima de festa democrática e disse enxergar aprovação da torcida aos últimos anos de trabalho, buscando estender sua gestão até 2028.

"Eu acho que essa eleição plebiscita a nossa gestão. A torcida está analisando os nossos quatro anos e, graças a Deus, está aprovando esse momento", afirmou o presidente rubro-negro.

Fábio Mota ressaltou que o caráter democrático do processo é um dos pilares de sua trajetória no comando do clube. "É uma festa bonita, a festa da democracia do Vitória. Eu sou a prova das eleições livres. Só sou presidente porque a eleição é livre, direta, e o sócio é quem vota", declarou.

Para o dirigente, o dia representa um marco institucional na história do clube. "Hoje é um dia de felicidade, de alegria. Uma eleição histórica, com o maior colégio eleitoral da história do Vitória", disse.

"A gente está muito feliz, muito feliz mesmo, porque está se encaminhando tudo bem", completou. O presidente também reforçou o papel central da torcida em sua gestão e afirmou sentir o apoio dos rubro-negros ao longo do processo eleitoral.

Quando questionado se a torcida do Vitória está a seu lado, Fábio Mota afirmou que "com certeza, Graças a Deus. A torcida do Vitória é a razão do seu presidente".

Eleição define comando do Vitória

A eleição define os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória, responsáveis pela condução do clube no triênio 2026–2028. A votação está acontecendo no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a votar. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração dos votos será realizada logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.