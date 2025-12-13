Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES DO VITÓRIA

"Vitória não pode viver essa mediocridade", afirma candidato

Vagner Santana defendeu a eleição de Marcone Amaral, candidato à presidência de sua chapa

João Grassi e Marina Branco

Por João Grassi e Marina Branco

13/12/2025 - 18:27 h | Atualizada em 13/12/2025 - 22:55
Vagner Santana
Vagner Santana -

Muitos torcedores do Vitória sonham com mudanças no clube, e o candidato da chapa Aliança Vitória SAF, 11, ao Conselho Deliberativo, Vagner Santana, concorda. Para ele, a eleição deste sábado, 13, representa uma oportunidade de mudança estrutural no Vitória.

Durante a votação no Complexo do Barradão, o dirigente defendeu a importância de um projeto integrado entre Conselho Gestor e Conselho Deliberativo, mas ressaltou que o equilíbrio institucional passa pela independência e fiscalização.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Presidente do Conselho Fiscal celebra volume de votantes do Vitória
Fábio Mota afirma que a torcida do Vitória está do seu lado na eleição
Ex-Vitória é anunciado pelo Coritiba para 2026

"Primeiro que é o projeto. Nós estamos apresentando um projeto em que o Vitória precisa virar a chave, precisa avançar. O Vitória não pode viver nessa mediocridade", afirmou Vagner.

Segundo o candidato, Marcone Amaral simboliza essa proposta de mudança ao defender a implementação da SAF no clube. "Marcone representa exatamente um novo Vitória, com o Vitória SAF. Buscar uma SAF segura e mudar toda essa forma de gestão que não dá mais certo no Vitória já são quatro anos", disse.

Ao falar especificamente sobre sua candidatura ao Conselho Deliberativo, Vagner destacou o compromisso com transparência e respeito ao estatuto do clube. "Eu apresentei o meu nome para ser uma chapa que busca fiscalizar e cumprir o estatuto", explicou.

O candidato também fez questão de frisar que o estatuto permite escolhas independentes entre as chapas e defendeu a autonomia do Conselho Deliberativo. "Você não é obrigado a votar em uma chapa inteira, pode votar inclusive em chapas diferentes", afirmou.

Para Santana, o funcionamento saudável do clube exige fiscalização permanente e equilíbrio de forças. "Será um conselho independente, que vai fiscalizar, que vai buscar a transparência. Não se pode dar cheque em branco. Tem que ter o contrapeso, tem que ter a fiscalização", completou.

Eleição define rumos do Vitória até 2028

A eleição deste sábado, 13, define os novos presidentes dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória, responsáveis pela condução do clube no triênio 2026–2028. A votação ocorre no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a participar do pleito. Para votar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração acontece logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conselho deliberativo eleições gestão esportiva SAF transparência vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vagner Santana
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Vagner Santana
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Vagner Santana
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Vagner Santana
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

x