"Vitória não pode viver essa mediocridade", afirma candidato

Vagner Santana

Muitos torcedores do Vitória sonham com mudanças no clube, e o candidato da chapa Aliança Vitória SAF, 11, ao Conselho Deliberativo, Vagner Santana, concorda. Para ele, a eleição deste sábado, 13, representa uma oportunidade de mudança estrutural no Vitória.

Durante a votação no Complexo do Barradão, o dirigente defendeu a importância de um projeto integrado entre Conselho Gestor e Conselho Deliberativo, mas ressaltou que o equilíbrio institucional passa pela independência e fiscalização.

"Primeiro que é o projeto. Nós estamos apresentando um projeto em que o Vitória precisa virar a chave, precisa avançar. O Vitória não pode viver nessa mediocridade", afirmou Vagner.

Segundo o candidato, Marcone Amaral simboliza essa proposta de mudança ao defender a implementação da SAF no clube. "Marcone representa exatamente um novo Vitória, com o Vitória SAF. Buscar uma SAF segura e mudar toda essa forma de gestão que não dá mais certo no Vitória já são quatro anos", disse.

Ao falar especificamente sobre sua candidatura ao Conselho Deliberativo, Vagner destacou o compromisso com transparência e respeito ao estatuto do clube. "Eu apresentei o meu nome para ser uma chapa que busca fiscalizar e cumprir o estatuto", explicou.

O candidato também fez questão de frisar que o estatuto permite escolhas independentes entre as chapas e defendeu a autonomia do Conselho Deliberativo. "Você não é obrigado a votar em uma chapa inteira, pode votar inclusive em chapas diferentes", afirmou.

Para Santana, o funcionamento saudável do clube exige fiscalização permanente e equilíbrio de forças. "Será um conselho independente, que vai fiscalizar, que vai buscar a transparência. Não se pode dar cheque em branco. Tem que ter o contrapeso, tem que ter a fiscalização", completou.

Eleição define rumos do Vitória até 2028

A eleição deste sábado, 13, define os novos presidentes dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória, responsáveis pela condução do clube no triênio 2026–2028. A votação ocorre no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a participar do pleito. Para votar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração acontece logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.