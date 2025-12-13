Marcone Amaral diz que SAF segue firme independente do resultado

Marcone Amaral nas eleições do Vitória - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

As eleições do Vitória seguem movimentadas, e os candidatos estão no Barradão acompanhando a evolução do processo eleitoral. Um deles, o candidato da chapa Aliança Vitória SAF nas eleições deste sábado, 13, Marcone Amaral, que destacou a importância do processo democrático vivido pelo Vitória.

Antes do resultado, o candidato afirmou que a campanha por si só já deixa um legado político e institucional para o clube, independentemente do resultado das urnas. Em meio à votação no Complexo do Barradão, o ex-zagueiro valorizou a participação da torcida e reforçou o compromisso com o futuro rubro-negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"É um dia histórico. Estou muito feliz de estar participando desse momento como candidato e quero parabenizar mais uma vez a nossa torcida, que mostra que não é participativa só dentro de campo, lotando o estádio, mas também fora dele, na eleição, no momento de escolher o futuro do clube", afirmou Marcone.

O candidato ressaltou que sua presença na disputa representa uma visão alternativa à gestão atual e que o processo eleitoral amplia o debate interno no clube. "Essa campanha deixa um legado importante", opinou.

"A gente apresenta um ponto de vista diferente do que está hoje na diretoria, entendendo que, independentemente do resultado, quem ganhar ou perder, todos nós somos rubro-negros", disse.

Marcone também reforçou que a disputa não deve gerar divisões após o encerramento da votação e defendeu a continuidade da luta pelo fortalecimento do clube. "A partir de amanhã, todos nós continuaremos lutando para melhorar o nosso Vitória", completou.

E a SAF?

Ao ser questionado sobre a continuidade do projeto de aproximação com o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em caso de derrota, o candidato garantiu que o diálogo com a atual gestão seguirá aberto.

"Meu telefone estará à disposição. Caso eu perca, o presidente Fábio Mota pode me ligar a qualquer momento. Se tiver qualquer necessidade em que eu possa ajudar o rubro-negro, tenho a certeza de que estarei à disposição", declarou.

Marcone também destacou a construção coletiva da candidatura e fez questão de citar pessoas e movimentos envolvidos ao longo da campanha. "O Movimento Vitória SAF segue forte", afirmou.

Segundo o candidato, a aliança formada por diferentes grupos de oposição ampliou o debate sobre o futuro do Vitória e reforçou a urgência por mudanças estruturais.

"Essa união trouxe um olhar diferente, principalmente sobre a necessidade urgente de trazer o investidor e implantar uma governança profissional, para que o nosso time seja competitivo em nível nacional e internacional", completou.

Eleição define futuro do Vitória até 2028

A eleição define os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória, responsáveis pela condução do clube no triênio 2026–2028. A votação está acontecendo no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a votar. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração dos votos será realizada logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.