Alerrandro, ex-Vitória, não vence o Puskás 2025 com gol de bicicleta

Gol de bicicleta contra o Cruzeiro não foi eleito o mais bonito do ano

O atacante Alerrandro, ex-Vitória, não conquistou o Prêmio Puskás 2025 da Fifa The Best. O gol indicado foi o marcado diante do Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro de 2024, quando ainda defendia o Leão da Barra. Na ocasião, Alerrandro executou uma bicicleta espetacular da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos lances mais lembrados da temporada do futebol brasileiro.

Relembre:

MEU DEUS DO CÉU



O GOL DE BICICLETA DO ALERRANDRO



pic.twitter.com/3MGFNR5cNL — DataFut (@DataFutebol) August 19, 2024

Em evento realizado nesta terça-feira, 16, em Doha, no Catar, o ex-treinador Arsène Wenger anunciou que o vencedor do Prêmio Puskás 2025 foi Santiago Montiel, do Independiente, da Argentina. O jogador também marcou de bicicleta, porém de fora da área, em partida contra o Independiente Rivadavia, disputada em maio.

Veja o vencedor:

Santiago Montiel é o vencedor do prêmio Puskas!pic.twitter.com/032V4I0PKv — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 16, 2025

Alerrandro no Vitória

Durante a temporada de 2024, Alerrandro disputou 52 partidas pelo Vitória, marcou 21 gols e deu sete assistências. No Campeonato Brasileiro, foi um dos artilheiros da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto.