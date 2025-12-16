Menu
ESPORTES
NÃO DEU!

Alerrandro, ex-Vitória, não vence o Puskás 2025 com gol de bicicleta

Atacante marcou um gol espetacular de bicicleta pelo Leão da Barra no Brasileirão de 2024

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/12/2025 - 12:46 h
Gol de bicicleta contra o Cruzeiro não foi eleito o mais bonito do ano
O atacante Alerrandro, ex-Vitória, não conquistou o Prêmio Puskás 2025 da Fifa The Best. O gol indicado foi o marcado diante do Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro de 2024, quando ainda defendia o Leão da Barra. Na ocasião, Alerrandro executou uma bicicleta espetacular da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos lances mais lembrados da temporada do futebol brasileiro.

Relembre:

Em evento realizado nesta terça-feira, 16, em Doha, no Catar, o ex-treinador Arsène Wenger anunciou que o vencedor do Prêmio Puskás 2025 foi Santiago Montiel, do Independiente, da Argentina. O jogador também marcou de bicicleta, porém de fora da área, em partida contra o Independiente Rivadavia, disputada em maio.

Veja o vencedor:

Alerrandro no Vitória

Durante a temporada de 2024, Alerrandro disputou 52 partidas pelo Vitória, marcou 21 gols e deu sete assistências. No Campeonato Brasileiro, foi um dos artilheiros da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto.

x