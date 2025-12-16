Primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2026 já tem data marcada; confira

CBF define quando será o primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2026 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira, 15, a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2026, com os jogos de Bahia e Vitória detalhados, ainda que passíveis de alterações. O Brasileirão está previsto para começar no dia 28 de janeiro, conforme o novo calendário do futebol brasileiro.

De acordo com o documento, o Esquadrão estreia na competição diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, na quarta-feira, 28, ou na quinta-feira, 29. Já o Leão da Barra inicia sua campanha contra o Remo, em casa, no Barradão, com o confronto também previsto para um desses dois dias.

Diante da divulgação da tabela, surge a principal expectativa dos torcedores: quando acontecerá o Ba-Vi válido pela Série A de 2026?

Conforme a CBF, o primeiro clássico do Brasileirão está programado para a quinta rodada da competição, com mando de campo do Bahia, na Arena Fonte Nova. A data-base prevista é 11 ou 12 de março, ainda sem horário definido.

Confira os detalhes do Ba-Vi no Brasileirão 2026:

Rodada : quinta

: quinta Jogo : Bahia x Vitória

: Bahia x Vitória Data : 11/03 ou 12/03

: 11/03 ou 12/03 Local : Arena Fonte Nova

Veja a tabela básica divulgada pela CBF:

Ba-Vi do Brasileirão pode adiado?

Previsto para os dias 11 ou 12 de março, o primeiro clássico Ba-Vi da edição de 2026 do Campeonato Brasileiro poderá ser adiado caso o Bahia avance da segunda fase da pré-Libertadores. Isso acontece porque, em caso de classificação à terceira fase preliminar, o jogo de volta divulgado pela Conmebol está marcado justamente para o dia 11 de março, gerando um choque de datas entre as competições.



Ba-Vi do Baianão será o primeiro de 2026

Antes disso, no entanto, os rivais já se enfrentam pelo Campeonato Baiano. O primeiro Ba-Vi de 2026 será disputado no dia 25 de janeiro, um domingo, às 16h, em duelo válido pela quinta rodada do estadual.