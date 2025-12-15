Hora de avaliar! Vitória lança pesquisa de satisfação para a torcida

Torcida do Vitória aglomerada nos arredores do Barradão - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

O Vitória lançou, na noite desta segunda-feira, 15, o 'Censo do Leão', pesquisa conduzida pelo clube com objetivo de mapear o perfil do torcedor, compreender suas preferências, necessidades e expectativas.

De acordo com o Rubro-Negro, a iniciativa busca "gerar informações valiosas que permitirão melhorar a experiência da torcida rubro-negra, reforçando o compromisso do Vitória colocar o torcedor no centro de suas decisões estratégicas e de fortalecer o planejamento de longo prazo".

O Censo do Leão foi disponibilizado a torcedores em geral, sócios e ex-sócios, tendo sido divulgado inicialmente nas redes sociais. O questionário tem duração média de 15 minutos e abordará diversos aspectos da relação do torcedor com o Vitória, incluindo engajamento digital, relação com o programa 'Sou Mais Vitória', presença no estádio, percepção sobre serviços e produtos, além da relação com patrocinadores e preferências de consumo.

Entre os destaques do questionário estão perguntas sobre a melhoria mais urgente para o Barradão, a camisa 1 mais bonita das últimas temporadas, a experiência mais desejada no Sou Mais Vitória e as causas sociais que a torcida gostaria de ver o clube abraçar em 2026.

Para incentivar a participação, o Rubro-Negro anunciou que sorteará camisas oficiais autografadas e experiências como visita ao vestiário e presença no Leão Super VIP. Para que a resposta seja contabilizada, o torcedor precisa concluir todas as perguntas do censo e enviar o formulário. Acesse aqui.

Diretor de Marketing destaca Censo do Leão

De acordo com Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória, os departamentos de Marketing e o plano de sócios Sou Mais Vitória têm realizado diversas pesquisas com a torcida, desde 2024, e "se preparado para esse momento".

"O Censo do Leão é um marco na relação do clube com a torcida. Ele nos fornecerá informações valiosas para aprimorar serviços, orientar decisões, desenvolver novos projetos e nos auxiliar a fechar contratos de patrocínios cada vez mais alinhados ao perfil do nosso torcedor. Contamos muito com a participação de todo rubro-negro, cada resposta faz diferença e ajuda a construir o futuro do Vitória”, destacou Queiroz.