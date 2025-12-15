Menu
HOME > ESPORTES
COLOSSAL!

Vitória faz história e emenda oito títulos seguidos no Baiano de Remo

Equipe rubro-negra ganhou oito dos dez páreos disputados na quinta regata

João Grassi

Por João Grassi

15/12/2025 - 14:49 h | Atualizada em 15/12/2025 - 15:05
Vitória conquistou mais um octacampeonato no Campeonato Baiano de Remo
Vitória conquistou mais um octacampeonato no Campeonato Baiano de Remo

Mesmo precisando vencer apenas mais uma prova, o Vitória fez bonito no encerramento do Campeonato Baiano de Remo, no último domingo, 14. A equipe rubro-negra ganhou oito dos 10 páreos disputados na quinta regata e conquistou o segundo octacampeonato do século.

O atleta da embarcação Skiff master C, Percival Ferreira, foi um dos principais destaques do Leão, que era favorito para ser mais uma vez campeão. Ele é remanescente da equipe que obteve o primeiro octacampeonato na década passada.

O técnico do Vitória é Antonio Oliveira, conhecido como Toinho. A última regata da competição foi disputada na Raia dos Tainheiros, na Enseada da Ribeira.

Leia Também:

Baianão 2026: Confira calendário de dupla Ba-Vi
Ex-Vitória visualiza 2026 de protagonismo em clube paulista
Fábio Mota vence eleições e é reeleito presidente do Vitória

Provas vencidas pelo Vitória

  • 2X Senior - Wiler Oliveira e Gabriel Bittencourt;
  • 2 Com timoneiro - Marcos Paulo Almeida, Carlos Freitas e o timoneiro Alessandro Montezuma;
  • Skiff Peso Leve - Bruno Lopo;
  • Double Junior Feminino - Sabrina Bispo e Kathleen dos Santos;
  • Skiff Master C - Percival Ferreira;
  • 2 Sem Timoneiro Sub-23 - Marcos Paulo Almeida e Carlos Freitas;
  • Four Skiff Sub-23 - Guilherme Almeida, Gabriel Bittencourt, Marcos Paulo Almeida e Carlos Freitas;
  • 8 Com Timoneiro Principiante - João Pedro Diniz, Alessandro Peters, Isac Lima, Guilherme de Jesus, Natanael Rodrigues, Thiago Villas Boas, Ricardo Nery, Daniel Pereira e o timoneiro José Serra, o Zezinho da Ribeira.

Tags:

ec vitória Remo

x