Vitória faz história e emenda oito títulos seguidos no Baiano de Remo

Mesmo precisando vencer apenas mais uma prova, o Vitória fez bonito no encerramento do Campeonato Baiano de Remo, no último domingo, 14. A equipe rubro-negra ganhou oito dos 10 páreos disputados na quinta regata e conquistou o segundo octacampeonato do século.

O atleta da embarcação Skiff master C, Percival Ferreira, foi um dos principais destaques do Leão, que era favorito para ser mais uma vez campeão. Ele é remanescente da equipe que obteve o primeiro octacampeonato na década passada.

O técnico do Vitória é Antonio Oliveira, conhecido como Toinho. A última regata da competição foi disputada na Raia dos Tainheiros, na Enseada da Ribeira.

