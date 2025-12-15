COLOSSAL!
Vitória faz história e emenda oito títulos seguidos no Baiano de Remo
Equipe rubro-negra ganhou oito dos dez páreos disputados na quinta regata
Por João Grassi
Mesmo precisando vencer apenas mais uma prova, o Vitória fez bonito no encerramento do Campeonato Baiano de Remo, no último domingo, 14. A equipe rubro-negra ganhou oito dos 10 páreos disputados na quinta regata e conquistou o segundo octacampeonato do século.
O atleta da embarcação Skiff master C, Percival Ferreira, foi um dos principais destaques do Leão, que era favorito para ser mais uma vez campeão. Ele é remanescente da equipe que obteve o primeiro octacampeonato na década passada.
O técnico do Vitória é Antonio Oliveira, conhecido como Toinho. A última regata da competição foi disputada na Raia dos Tainheiros, na Enseada da Ribeira.
Leia Também:
Provas vencidas pelo Vitória
- 2X Senior - Wiler Oliveira e Gabriel Bittencourt;
- 2 Com timoneiro - Marcos Paulo Almeida, Carlos Freitas e o timoneiro Alessandro Montezuma;
- Skiff Peso Leve - Bruno Lopo;
- Double Junior Feminino - Sabrina Bispo e Kathleen dos Santos;
- Skiff Master C - Percival Ferreira;
- 2 Sem Timoneiro Sub-23 - Marcos Paulo Almeida e Carlos Freitas;
- Four Skiff Sub-23 - Guilherme Almeida, Gabriel Bittencourt, Marcos Paulo Almeida e Carlos Freitas;
- 8 Com Timoneiro Principiante - João Pedro Diniz, Alessandro Peters, Isac Lima, Guilherme de Jesus, Natanael Rodrigues, Thiago Villas Boas, Ricardo Nery, Daniel Pereira e o timoneiro José Serra, o Zezinho da Ribeira.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes