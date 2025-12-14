CAMPEONATO BAIANO
Baianão 2026: Confira calendário de dupla Ba-Vi
Bahia e Vitória vão se enfrentar na quinta rodada do estadual
A fase de grupos do Campeonato Baiano 2026 teve suas datas oficiais divulgadas neste domingo, 14, pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Com elas, a definição dos compromissos de Bahia e Vitória no estadual.
A primeira fase do Baianão começa no dia 10 de janeiro e vai seguir até o dia 22 de fevereiro, ocorrendo junto de outras competições, como o Brasileirão 2026 e Copa do Brasil 2026 por exemplo.
Vale ressaltar que o estadual mudou teve seu formato alterado, já que, os mata-matas antes eram definidos em jogos de ida e volta, agora, as semifinais e finais terão somente um jogo.
Com a definição das datas, o Ba-Vi da fase de grupos vai acontecer na quinta rodada, no dia 25 de janeiro, domingo, às 16 horas com o mando de campo do Vitória, no Barradão.
Além das datas da fase de grupos, a FBF também divulgou as datas-base da final, que pode acontecer nos dias 7 ou 8 de março, sábado e domingo, respectivamente.
Confira o calendário de Bahia e Vitória para o Baianão 2026
Bahia
- Bahia x Jequié, 11 de janeiro, às 16h na Arena Fonte Nova;
- Bahia de Feira x Bahia, 14 de janeiro às 19:15 na Arena Cajueiro;
- Bahia x Galícia, 17 de janeiro às 16h na Arena Fonte Nova;
- Bahia x Barcelona de Ilhéus, 20 de janeiro às 19:15 na Arena Fonte Nova;
- Vitória x Bahia, 25 de janeiro às 16h no Barradão;
- Bahia x Porto. 31 de janeiro às 16h na Arena Fonte Nova;
- Juazeirense x Bahia, 8 de fevereiro às 16h;
- Bahia x Jacuipense, 14 de fevereiro às 16h na Arena Fonte Nova;
- Atlético-BA x Bahia, 22 de fevereiro às 16h.
Vitória
- Vitória x Atlético-BA, 10 de janeiro às 16h no Barradão;
- Jacuipense x Vitória, 13 de janeiro às 19:15;
- Porto x Vitória, 17 de janeiro às 16h em Porto Seguro;
- Vitória x Juazeirense, 20 de janeiro às 19:15 no Barradão;
- Vitória x Bahia, 25 de janeiro às 16h no Barradão;
- Barcelona de Ilhéus x Vitória às 16h;
- Jequié x Vitória, 07 de fevereiro às 16;
- Vitória x Bahia de Feira, 18 de fevereiro às 21:30 no Barradão;
- Vitória x Galícia, 22 de fevereiro às 16h no Barradão.
