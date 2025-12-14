Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BAIANO

Baianão 2026: Confira calendário de dupla Ba-Vi

Bahia e Vitória vão se enfrentar na quinta rodada do estadual

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/12/2025 - 17:42 h | Atualizada em 14/12/2025 - 19:09
Dupla Ba-Vi tem calendário do Baianão definido
Dupla Ba-Vi tem calendário do Baianão definido -

A fase de grupos do Campeonato Baiano 2026 teve suas datas oficiais divulgadas neste domingo, 14, pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Com elas, a definição dos compromissos de Bahia e Vitória no estadual.

A primeira fase do Baianão começa no dia 10 de janeiro e vai seguir até o dia 22 de fevereiro, ocorrendo junto de outras competições, como o Brasileirão 2026 e Copa do Brasil 2026 por exemplo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale ressaltar que o estadual mudou teve seu formato alterado, já que, os mata-matas antes eram definidos em jogos de ida e volta, agora, as semifinais e finais terão somente um jogo.

Com a definição das datas, o Ba-Vi da fase de grupos vai acontecer na quinta rodada, no dia 25 de janeiro, domingo, às 16 horas com o mando de campo do Vitória, no Barradão.

Leia Também:

Marque no calendário! Bavi do Baianão tem data definida pela FBF
Veloz e furioso? CR7 pode trocar os gramados pelo cinema; entenda
Com brasileiro na disputa, Fifa revela data para o prêmio The Best 2025
Vai dar Mengão? Veja retrospecto do Flamengo contra clubes Europeus

Além das datas da fase de grupos, a FBF também divulgou as datas-base da final, que pode acontecer nos dias 7 ou 8 de março, sábado e domingo, respectivamente.

Confira o calendário de Bahia e Vitória para o Baianão 2026

Bahia

  • Bahia x Jequié, 11 de janeiro, às 16h na Arena Fonte Nova;
  • Bahia de Feira x Bahia, 14 de janeiro às 19:15 na Arena Cajueiro;
  • Bahia x Galícia, 17 de janeiro às 16h na Arena Fonte Nova;
  • Bahia x Barcelona de Ilhéus, 20 de janeiro às 19:15 na Arena Fonte Nova;
  • Vitória x Bahia, 25 de janeiro às 16h no Barradão;
  • Bahia x Porto. 31 de janeiro às 16h na Arena Fonte Nova;
  • Juazeirense x Bahia, 8 de fevereiro às 16h;
  • Bahia x Jacuipense, 14 de fevereiro às 16h na Arena Fonte Nova;
  • Atlético-BA x Bahia, 22 de fevereiro às 16h.
EC Bahia
EC Bahia | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Vitória

  • Vitória x Atlético-BA, 10 de janeiro às 16h no Barradão;
  • Jacuipense x Vitória, 13 de janeiro às 19:15;
  • Porto x Vitória, 17 de janeiro às 16h em Porto Seguro;
  • Vitória x Juazeirense, 20 de janeiro às 19:15 no Barradão;
  • Vitória x Bahia, 25 de janeiro às 16h no Barradão;
  • Barcelona de Ilhéus x Vitória às 16h;
  • Jequié x Vitória, 07 de fevereiro às 16;
  • Vitória x Bahia de Feira, 18 de fevereiro às 21:30 no Barradão;
  • Vitória x Galícia, 22 de fevereiro às 16h no Barradão.
EC Vitória
EC Vitória | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia baianão Baianão 2026 Campeonato Baiano 2026 Estadual Futebol vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dupla Ba-Vi tem calendário do Baianão definido
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Dupla Ba-Vi tem calendário do Baianão definido
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Dupla Ba-Vi tem calendário do Baianão definido
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Dupla Ba-Vi tem calendário do Baianão definido
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

x