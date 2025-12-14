Baianão 2026: Confira calendário de dupla Ba-Vi

Dupla Ba-Vi tem calendário do Baianão definido - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A fase de grupos do Campeonato Baiano 2026 teve suas datas oficiais divulgadas neste domingo, 14, pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Com elas, a definição dos compromissos de Bahia e Vitória no estadual.

A primeira fase do Baianão começa no dia 10 de janeiro e vai seguir até o dia 22 de fevereiro, ocorrendo junto de outras competições, como o Brasileirão 2026 e Copa do Brasil 2026 por exemplo.

Vale ressaltar que o estadual mudou teve seu formato alterado, já que, os mata-matas antes eram definidos em jogos de ida e volta, agora, as semifinais e finais terão somente um jogo.

Com a definição das datas, o Ba-Vi da fase de grupos vai acontecer na quinta rodada, no dia 25 de janeiro, domingo, às 16 horas com o mando de campo do Vitória, no Barradão.

Além das datas da fase de grupos, a FBF também divulgou as datas-base da final, que pode acontecer nos dias 7 ou 8 de março, sábado e domingo, respectivamente.

Confira o calendário de Bahia e Vitória para o Baianão 2026

Bahia

Bahia x Jequié, 11 de janeiro, às 16h na Arena Fonte Nova;

Bahia de Feira x Bahia, 14 de janeiro às 19:15 na Arena Cajueiro;

Bahia x Galícia, 17 de janeiro às 16h na Arena Fonte Nova;

Bahia x Barcelona de Ilhéus, 20 de janeiro às 19:15 na Arena Fonte Nova;

Vitória x Bahia, 25 de janeiro às 16h no Barradão;

Bahia x Porto. 31 de janeiro às 16h na Arena Fonte Nova;

Juazeirense x Bahia, 8 de fevereiro às 16h;

Bahia x Jacuipense, 14 de fevereiro às 16h na Arena Fonte Nova;

Atlético-BA x Bahia, 22 de fevereiro às 16h.

EC Bahia | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Vitória

Vitória x Atlético-BA, 10 de janeiro às 16h no Barradão;

Jacuipense x Vitória, 13 de janeiro às 19:15;

Porto x Vitória, 17 de janeiro às 16h em Porto Seguro;

Vitória x Juazeirense, 20 de janeiro às 19:15 no Barradão;

Vitória x Bahia, 25 de janeiro às 16h no Barradão;

Barcelona de Ilhéus x Vitória às 16h;

Jequié x Vitória, 07 de fevereiro às 16;

Vitória x Bahia de Feira, 18 de fevereiro às 21:30 no Barradão;

Vitória x Galícia, 22 de fevereiro às 16h no Barradão.