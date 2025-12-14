Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Veloz e furioso? CR7 pode trocar os gramados pelo cinema; entenda

Vin Diesel, ator do protagonista da franquia, sugere participação do astro português em longa previsto para 2027

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/12/2025 - 16:39 h | Atualizada em 14/12/2025 - 16:58
Cristiano Ronaldo pode ter possível participação em "Velozes e Furiosos"
Cristiano Ronaldo pode ter possível participação em "Velozes e Furiosos" -

O filme de ação 'Velozes e Furiosos X: Parte 2' pode ter acabado de conquistar o coração dos fãs de futebol, além dos de automobilismo, já que o longa previsto para estrear em 2027 pode ter a participação do astro português Cristiano Ronaldo.

De acordo com o ator Vin Diesel, que dá a vida a Dominic 'Dom' Toretto, protagonista da saga, o 'gajo' poderá fazer uma aparição especial no filme.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ator postou uma foto em suas redes sociais oficiais com o jogador português com a legenda: "Todo mundo perguntou se ele estaria no universo de 'Velozes e Furiosos'... Tenho que dizer que é real. Escrevemos um papel para ele...".

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Vin Diesel (@vindiesel)

Leia Também:

Por que rever ‘O Iluminado’ no cinema hoje é mais perturbador do que em 1980
Após processo, Amazon é condenada pela Justiça da Bahia; entenda
Diretor rouba cerca de R$ 300 milhões de série da Netflix para bancar vida de luxo
Ator de O Máskara deixou bilhete enigmático antes de morrer

Vale ressaltar que o atacante do Al-Nassr e da seleção portuguesa ainda não confirmou a participação ou qual seria seu papel na saga, que deve ser o último da franquia.

Além de Cristiano Ronaldo, o longa deve ter em seu elenco alguns astros do cinema como:

  • Dwayne "The Rock" Johnson (Luke Hobbs);
  • Jason Statham (Deckard Shaw);
  • Jason Momoa (Dante Reyes);
  • Jordana Brewster (Mia Toretto);
  • Michelle Rodriguez (Letty Ortiz).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cr7 cristiano ronaldo Velozes e Furiosos Velozes e Furiosos 10 Vin Diesel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cristiano Ronaldo pode ter possível participação em "Velozes e Furiosos"
Play

O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

Cristiano Ronaldo pode ter possível participação em "Velozes e Furiosos"
Play

Supergirl ganha primeiro trailer com detalhes surpreendentes; veja

Cristiano Ronaldo pode ter possível participação em "Velozes e Furiosos"
Play

A série de faroeste da Netflix que bombou no TOP 10 com só 7 episódios

Cristiano Ronaldo pode ter possível participação em "Velozes e Furiosos"
Play

Natal Sangrento e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x