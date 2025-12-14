Veloz e furioso? CR7 pode trocar os gramados pelo cinema; entenda

Cristiano Ronaldo pode ter possível participação em "Velozes e Furiosos" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filme de ação 'Velozes e Furiosos X: Parte 2' pode ter acabado de conquistar o coração dos fãs de futebol, além dos de automobilismo, já que o longa previsto para estrear em 2027 pode ter a participação do astro português Cristiano Ronaldo.

De acordo com o ator Vin Diesel, que dá a vida a Dominic 'Dom' Toretto, protagonista da saga, o 'gajo' poderá fazer uma aparição especial no filme.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ator postou uma foto em suas redes sociais oficiais com o jogador português com a legenda: "Todo mundo perguntou se ele estaria no universo de 'Velozes e Furiosos'... Tenho que dizer que é real. Escrevemos um papel para ele...".

Vale ressaltar que o atacante do Al-Nassr e da seleção portuguesa ainda não confirmou a participação ou qual seria seu papel na saga, que deve ser o último da franquia.

Além de Cristiano Ronaldo, o longa deve ter em seu elenco alguns astros do cinema como: