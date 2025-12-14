CINEINSITE
Veloz e furioso? CR7 pode trocar os gramados pelo cinema; entenda
Vin Diesel, ator do protagonista da franquia, sugere participação do astro português em longa previsto para 2027
O filme de ação 'Velozes e Furiosos X: Parte 2' pode ter acabado de conquistar o coração dos fãs de futebol, além dos de automobilismo, já que o longa previsto para estrear em 2027 pode ter a participação do astro português Cristiano Ronaldo.
De acordo com o ator Vin Diesel, que dá a vida a Dominic 'Dom' Toretto, protagonista da saga, o 'gajo' poderá fazer uma aparição especial no filme.
O ator postou uma foto em suas redes sociais oficiais com o jogador português com a legenda: "Todo mundo perguntou se ele estaria no universo de 'Velozes e Furiosos'... Tenho que dizer que é real. Escrevemos um papel para ele...".
Leia Também:
Vale ressaltar que o atacante do Al-Nassr e da seleção portuguesa ainda não confirmou a participação ou qual seria seu papel na saga, que deve ser o último da franquia.
Além de Cristiano Ronaldo, o longa deve ter em seu elenco alguns astros do cinema como:
- Dwayne "The Rock" Johnson (Luke Hobbs);
- Jason Statham (Deckard Shaw);
- Jason Momoa (Dante Reyes);
- Jordana Brewster (Mia Toretto);
- Michelle Rodriguez (Letty Ortiz).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes