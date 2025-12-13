Menu
POLÊMICA

Diretor rouba cerca de R$ 300 milhões de série da Netflix para bancar vida de luxo

Diretor foi preso e vai responder por vários crimes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/12/2025 - 17:18 h
Diretor foi preso e vai responder por vários crimes
Diretor foi preso e vai responder por vários crimes -

Após usar o dinheiro de desenvolvimento de um projeto para Netflix para investimentos pessoais, o diretor Carl Erik Rinsch (‘47 Ronins’) foi condenado por fraude, lavagem de dinheiro e transação monetária ilegal na quinta-feira, 11, informou a promotoria dos Estados Unidos. Ele está preso desde março.

“Acho que o veredito foi um erro e temo que isso possa criar um precedente perigoso para artistas que se envolvem em disputas contratuais e criativas com seus benfeitores, neste caso uma das maiores empresas de mídia do mundo, e acabam sendo indiciados pelo governo federal por fraude”, disse o advogado do diretor em um e-mail, segundo o The New York Times.

O cineasta recebeu um investimento da Netflix de 2018 ao início de 2020 para fazer a série ‘Conquest’, mas ele colocou o dinheiro em uma conta pessoal de corretagem e o usou para negociar títulos em vez de destiná-lo à produção, de acordo com a publicação.

A Netflix cancelou a série no início de 2021. Quando Rinsch foi comunicado sobre a decisão, ele teria gastado o dinheiro que “sobrou” do investimento, hospedando-se em hotéis cinco estrelas e comprando carros de luxo, além de móveis de alta qualidade, incluindo um colchão feito à mão de US$ 439 mil (cerca de R$ 2,3 milhões), revelou o The New York Times.

A Netflix deu US$ 11 milhões a Rinsch para ele finalizar os episódios da série e teve um prejuízo de US$ 55 milhões (cerca de R$ 300 milhões). O diretor nunca produziu nenhum capítulo.

Depois de 47 Ronins (2013), que teve um orçamento de US$ 170 milhões (cerca de R$ 921 milhões), Conquest seria o próximo grande projeto de Rinsch.

x