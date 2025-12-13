LUTO
Ator de O Máskara deixou bilhete enigmático antes de morrer
Ator participou da série ‘Ladrões de Drogas’, protagonizada por Wagner Moura
Por Edvaldo Sales
Ator de ‘O Máskara’ e ‘Pulp Fiction’, Peter Greene deixou um bilhete antes de morrer. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, em Manhattan, Nova York (EUA), na última sexta-feira, 12. O artista tinha 60 anos.
Um vizinho de Greene disse ao New York Daily News que o ator foi encontrado de bruços ao lado de um bilhete escrito à mão. “Peter estava deitado no chão, de bruços, com ferimentos no rosto e sangue por toda parte”, contaram as fontes.
O bilhete
Ainda de acordo com relatos feitos ao site, o bilhete dizia: “Eu ainda sou um Westie” —, o que parece ser uma referência à gangue irlandesa-americana que atuava em Hell’s Kitchen a partir de 1970.
A morte e trajetória
Peter Greene estava inconsciente quando foi encontrado. As autoridades locais foram chamadas para verificar o apartamento após reclamações de música tocando de forma ininterrupta por mais de 24 horas.
O ator interpretou Dorian Tyrell no filme ‘O Máskara’ (1994) e Zed em ‘Pulp Fiction: Tempo de Violência’ (1994). Ele estava com dois projetos em andamento: o longa ‘Mascots’, com Mickey Rourke, e o documentário ‘From the American People: The Withdrawal of USAID’.
Recentemente, Peter Greene participou da série ‘Ladrões de Drogas’, protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry. Ele deixa um irmão e uma irmã.
