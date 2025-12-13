Ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction' é encontrado morto aos 60 anos

- Foto: Reprodução

O ator conhecido por interpretar Dorian Tyrell no filme “O Máskara”, Peter Greene foi encontrado morto aos 60 anos de idade em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos.

A notícia da morte foi confirmada por seu agente Gregg Edwards ao site Deadline. De acordo com o mesmo, o ator foi encontrado inconsciente e declarado morto ainda no local.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O coração dele é o maior possível. Sentirei falta dele. Ele é um bom amigo”, disse Gregg falando sobre Peter Greene.

O ator deixa um irmão e uma irmã. A causa de sua morte ainda não foi confirmada.

Projetos em que atuou

Greene se consagrou como um grande vilão e ficou conhecido por papéis em filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência", de 1994 e "O Máskara", de 1994.

Recentemente o ator participou da série “Ladrões de Drogas” protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.

De acordo com seu agente, Peter estava envolvido com dois projetos que estavam em andamento, o primeiro sendo o longa-metragem "Mascots", com Mickey Rourke e também o documentário "From the American People: The Withdrawal of USAID".