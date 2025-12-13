Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction' é encontrado morto aos 60 anos

Causa da morte ainda não foi confirmada; ele deixa um irmão e uma irmã

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/12/2025 - 11:41 h
Imagem ilustrativa da imagem Ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction' é encontrado morto aos 60 anos
-

O ator conhecido por interpretar Dorian Tyrell no filme “O Máskara”, Peter Greene foi encontrado morto aos 60 anos de idade em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos.

A notícia da morte foi confirmada por seu agente Gregg Edwards ao site Deadline. De acordo com o mesmo, o ator foi encontrado inconsciente e declarado morto ainda no local.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O coração dele é o maior possível. Sentirei falta dele. Ele é um bom amigo”, disse Gregg falando sobre Peter Greene.

O ator deixa um irmão e uma irmã. A causa de sua morte ainda não foi confirmada.

Leia Também:

5 séries novas da Netflix para maratonar neste fim de semana
9 filmes novos da Netflix para ver neste fim de semana
O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela
Marvel provoca fãs com decisão inédita em Vingadores 5

Projetos em que atuou

Greene se consagrou como um grande vilão e ficou conhecido por papéis em filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência", de 1994 e "O Máskara", de 1994.

Recentemente o ator participou da série “Ladrões de Drogas” protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.

De acordo com seu agente, Peter estava envolvido com dois projetos que estavam em andamento, o primeiro sendo o longa-metragem "Mascots", com Mickey Rourke e também o documentário "From the American People: The Withdrawal of USAID".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator ator morreu Morte Peter Greene

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Supergirl ganha primeiro trailer com detalhes surpreendentes; veja

Play

A série de faroeste da Netflix que bombou no TOP 10 com só 7 episódios

Play

Natal Sangrento e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

x