Ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction' é encontrado morto aos 60 anos
Causa da morte ainda não foi confirmada; ele deixa um irmão e uma irmã
O ator conhecido por interpretar Dorian Tyrell no filme “O Máskara”, Peter Greene foi encontrado morto aos 60 anos de idade em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos.
A notícia da morte foi confirmada por seu agente Gregg Edwards ao site Deadline. De acordo com o mesmo, o ator foi encontrado inconsciente e declarado morto ainda no local.
“O coração dele é o maior possível. Sentirei falta dele. Ele é um bom amigo”, disse Gregg falando sobre Peter Greene.
O ator deixa um irmão e uma irmã. A causa de sua morte ainda não foi confirmada.
Projetos em que atuou
Greene se consagrou como um grande vilão e ficou conhecido por papéis em filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência", de 1994 e "O Máskara", de 1994.
Recentemente o ator participou da série “Ladrões de Drogas” protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry.
De acordo com seu agente, Peter estava envolvido com dois projetos que estavam em andamento, o primeiro sendo o longa-metragem "Mascots", com Mickey Rourke e também o documentário "From the American People: The Withdrawal of USAID".
