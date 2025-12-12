O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

Filme aclamado pela crítica é a opção ideal para quem busca uma boa história - Foto: Divulgação

A Netflix acaba de receber Setembro 5, drama histórico dirigido por Tim Fehlbaum que revisita o Massacre de Munique de 1972 sob uma perspectiva inédita: a da equipe de transmissão da ABC Sports.

O filme acompanha jornalistas esportivos que, em plena cobertura dos Jogos Olímpicos, são obrigados a abandonar o tom leve das competições para relatar ao vivo uma crise global em desenvolvimento.

Com apenas 94 minutos, o longa se destaca por ser intenso, conciso e ideal para quem busca um filme marcante sem precisar passar horas diante da TV. A recepção da crítica confirma o impacto: 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de 90% de aprovação do público, consolidando-o como uma das obras mais aclamadas lançadas recentemente.



A invasão da Vila Olímpica pelo grupo terrorista Setembro Negro e o sequestro de 11 atletas israelenses transformam o que deveria ser uma celebração esportiva no maior atentado da história dos eventos esportivos.

No centro desse caos, a imprensa enfrenta dilemas éticos, pressões extremas e a responsabilidade de transmitir cada detalhe enquanto o mundo assiste, ao mesmo tempo em que lida com o impacto humano por trás das câmeras.

A repercussão também alcançou premiações importantes. O filme foi indicado ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Roteiro Original, perdendo para Anora, e ainda garantiu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama, reforçando seu prestígio internacional.

Com narrativa envolvente e ritmo marcado pela crescente tensão, o drama é uma escolha certeira para quem procura um título forte para maratonar, especialmente entre as novidades imperdíveis disponíveis na Netflix.

