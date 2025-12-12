Menu
NO STREAMING

Para ver em uma tarde: o suspense de 6 episódios que não deixa você piscar

Minissérie está disponível no Prime Video

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/12/2025 - 11:25 h
Minissérie estreou em 14 de novembro
Minissérie estreou em 14 de novembro

A nova aposta do Prime Video, 'Maldade', estreou em 14 de novembro e rapidamente se tornou uma das produções mais comentadas da plataforma. Com apenas seis episódios e um clima de tensão crescente, a minissérie conquista o público ao explorar um tipo específico de thriller: aquele que provoca desconforto.

Qual a história de Maldade?

Adam Healey (Jack Whitehall) é um jovem charmoso recém-contratado pela influente família Tanner como “manny”, responsável por cuidar das crianças e auxiliar em tarefas domésticas. Mas por trás de sua cordialidade e sorrisos, podem estar escondidas intenções bem mais complexas.

Ao viajar com a família de Londres para a Grécia, Adam tem contato direto com os segredos obscuros dos Tanner, bem como com as manipulações e traições que eles tentam manter ocultas. À medida que convive com cada membro da família, ele começa a desvendar camadas de mistério e intriga, descobrindo que até as crianças parecem guardar seus próprios segredos.

Com o desenrolar da trama, fica evidente a aversão de Adam por Jamie Tanner (David Duchovny), despertando a pergunta central: por que ele despreza tanto o patriarca? Estaria essa hostilidade ligada a eventos do passado? A viagem à Grécia promete revelar não apenas a complexidade das dinâmicas familiares, mas também os verdadeiros motivos por trás das ações de Adam.

Assista ao trailer de Maldade

