REPERCUTIU

Wagner Moura irrita governo com vídeo polêmico: “Fique atento”

Wagner criticou o atual texto sobre regulamentação das plataformas de streaming

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/12/2025 - 6:35 h
Wagner Moura
Wagner Moura -

O ator Wagner Moura (‘O Agente Secreto’) fez uma cobrança ao governo Lula (PT) sobre a regulamentação das plataformas de streaming e causou polêmica. Em um vídeo, divulgado pelo portal Mídia Ninja, o artista cobrou uma taxação maior às empresas de streaming.

Na gravação, ele diz que a alíquota máxima de 4% de Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) é “muito pouco” considerando que o Brasil é um dos mercados mais lucrativos do mundo.

Aprovado na Câmara, o texto atual permite que as empresas reduzam o valor pago investindo em produções nacionais. Wagner Moura criticou essa possibilidade e afirmou que “é um dinheiro que deveria estar indo para o fundo setorial, do audiovisual e um dinheiro que deveria estar indo para fomentar a produção independente brasileira”.

Na oportunidade, o ator citou o Ministério da Cultura e o presidente Lula. “Eu queria deixar aqui esse recado para que o Ministério da Cultura do Brasil entre nesse jogo defendendo a autonomia do país nessa questão, e que o presidente Lula fique atento. Esse é um momento importante não só para o setor audiovisual brasileiro, mas para a autoestima do país, para a soberania do país”, completou o ator.

Reação do governo Lula

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, gravou um áudio para o ator. Segundo o Splash, ele pediu que a produtora Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, encaminhasse a mensagem a Wagner.

“É importante esclarecer à classe artística que, em 2022, nós ganhamos a eleição para a presidência da República e perdemos para o Congresso. Nós temos um Congresso desfavorável”, disse.

“Desculpa a revolta, mas eu não sei que mundo o pessoal está. Tem lobbies aqui. A gente conseguiu o melhor possível do texto. Infelizmente, nem tudo é exatamente do jeito que queremos, porque é esse o Congresso que temos, com enormes limitações”, acrescentou.

Além de Randolfe, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também entrou em contato com Wagner Moura. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Margareth falou com o ator por ligação.

“A gente sabe que não vamos ter a melhor coisa, a melhor regulação, mas a gente precisa ter alguma até para a gente promover melhoras. E o ambiente desregulado eu acho que não é vantagem para ninguém. É um governo que está do lado do setor, não precisa nem dizer. Acho que está bem nítido o que a gente tem buscado trabalhar”, pontuou.

A ministra também reforçou que o tema tem mobilizado nomes importantes do governo, como Lula, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Gleisi Hoffmann, e afirmou que o Ministério da Cultura tem participado das discussões sobre o VOD.

