PREMIAÇÃO!

'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026

Trama vem se tornando um sucesso ao redor do mundo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/12/2025 - 10:47 h | Atualizada em 08/12/2025 - 11:00
Wagner Moura
Wagner Moura -

Um dos grandes sucessos nacionais, O Agente Secreto, foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria "Melhor filme em língua não inglesa" e "Melhor filme". O ator Wagner Moura também recebeu indicação na categoria "Melhor ator em filme de drama". O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 8, durante uma live realizada nas redes sociais.

A premiação é uma das mais importantes do cinema e da televisão internacional, sendo considerada uma das grandes portas de entrada para futuras indicações ao Oscar.

O Agente Secreto vence como melhor filme internacional em Los Angeles
Tá no streaming: filme de terror famoso ganha sequência inesperada
Imagens do ator que interpreta Bolsonaro em filme são reveladas; veja

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho vem se consolidando como um sucesso nacional e internacional. Neste domingo, 7, a produção foi eleita Melhor Filme Internacional pela Los Angeles Film Critics Association (LAFCA), acumulando mais de 20 prêmios desde a exibição em Cannes.

