'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026
Trama vem se tornando um sucesso ao redor do mundo
Um dos grandes sucessos nacionais, O Agente Secreto, foi indicado ao Globo de Ouro 2026 na categoria "Melhor filme em língua não inglesa" e "Melhor filme". O ator Wagner Moura também recebeu indicação na categoria "Melhor ator em filme de drama". O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 8, durante uma live realizada nas redes sociais.
A premiação é uma das mais importantes do cinema e da televisão internacional, sendo considerada uma das grandes portas de entrada para futuras indicações ao Oscar.
O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho vem se consolidando como um sucesso nacional e internacional. Neste domingo, 7, a produção foi eleita Melhor Filme Internacional pela Los Angeles Film Critics Association (LAFCA), acumulando mais de 20 prêmios desde a exibição em Cannes.
