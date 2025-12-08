O Agente Secreto vence como melhor filme internacional em Los Angeles

Longa vem se tornando um sucesso nacional e internacional - Foto: Divulgação

O filme “O Agente Secreto” vem se tornando um sucesso nacional e internacional. Neste domingo, 7, a produção foi eleita Melhor Filme Internacional pela Los Angeles Film Critics Association. Estrelado por Wagner Moura, o longa vem acumulando reconhecimento em premiações importantes ao redor do mundo.

Na mesma premiação, o filme também garantiu o segundo lugar na categoria Melhor Filme, ficando atrás de “Uma Batalha Após a Outra”, protagonizado por Leonardo DiCaprio.

Dirigido por Kleber Mendonça, O Agente Secreto já ultrapassa 20 prêmios internacionais desde sua exibição em Cannes, em maio de 2025. Na última semana, conquistou ainda dois troféus no New York Film Critics Circle (Associação de Críticos de Nova York), como Melhor Filme Internacional e Melhor Ator de 2025.

Considerado uma das grandes apostas brasileiras para o Oscar 2026 e o Globo de Ouro, o longa segue acumulando premiações,agora, basta aguardar os próximos capítulos desse crescente sucesso.