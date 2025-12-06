Menu
CINEINSITE
TÁ NO STREAMING!

Apenas 4 episódios: nova série da Netflix sobre guerra vira sucesso

Nova trama é baseada em fatos reais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/12/2025 - 15:59 h
Marines estreou no início de novembro na Netflix
Marines estreou no início de novembro na Netflix

Mais um sucesso chegou ao streaming. A série "Marines", que estreou no início de novembro na Netflix, alcançou o Top 10 entre as produções mais assistidas da plataforma ao retratar a história de fuzileiros navais dos Estados Unidos.

A nova trama é baseada em fatos reais e vem conquistando os assinantes por mostrar desafios emocionais, rotina intensa e as etapas de treinamento dos soldados.

O que acontece na série?

Com apenas quatro episódios, cada um com duração entre 40 e 50 minutos, a produção acompanha a trajetória de militares americanos que integram os fuzileiros navais, treinados para intervenções rápidas.

Em Marines, o público vê não apenas a fase de preparação, mas também missões reais que expõem os riscos da guerra moderna.

O documentário aborda temas importantes, como o perigo constante ao qual os soldados estão submetidos. A equipe, acompanhada pela diretora Chelsea Yarnell, registra de perto as operações da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais (MEU) do Exército dos EUA, sediada em Okinawa, no Japão.

