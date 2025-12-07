VAZOU
Imagens do ator que interpreta Bolsonaro em filme são reveladas; veja
História do ex-presidente e atual condenado será retratada em trama
A história do ex-presidente e atual condenado por tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro será retratada no filme “Dark Horse”. Na trama ele é interpretado pelo ator americano Jim Caviezel, conhecido por produções como "A Paixão de Cristo". Imagens do ator caracterizado como Bolsonaro vazaram no último sábado, 6, e rapidamente movimentaram as redes sociais.
Segundo informações divulgadas pelo site Omelete, o longa foi produzido em inglês e contou com um forte esquema para evitar vazamentos durante as gravações. Caviezel passou cerca de três meses no Brasil para concluir sua participação antes de retornar ao exterior.
Dirigido por Cyrus Nowrasteh, o filme conta também com Lynn Collins (John Carter – Entre Dois Mundos), Esai Morales (Missão Impossível 8) e o brasileiro Felipe Folgosi, que interpreta um policial federal.
Não é que o Jim Caviezel ficou idêntico ao Presidente Bolsonaro? Jim vai interpretar Bolsonaro no filme Black Horse (o azarão) sobre a vida do nosso Ex-presidente. Ele interpretou Jesus em Paixão de Cristo e interpretou Tim Ballard no filme Sons da Liberdade. Não é só um… pic.twitter.com/y7fGwhnkLM— Carlos Jordy (@carlosjordy) December 7, 2025
Rumores apontam que o roteiro teria sido escrito por Mário Frias, ex-secretário especial da Cultura durante o governo federal. De acordo com o Metrópoles, a produção inclui cenas ambientadas na Amazônia e abordaria confrontos contra cartéis de drogas, envolvendo ainda a presença de povos indígenas.
Até o momento, mais detalhes oficiais sobre Dark Horse não foram divulgados.
Veja imagens do filme:
🚨 AGORA: Vídeo vazado da produção do filme “Dark Horse”, protagonizado por Jim Caviezel e que homenageará Jair Bolsonaro.— Brasil Alternativo (@bralternativo_) December 7, 2025
Trecho mostra Jair Bolsonaro nos braços de seus apoiadores após facada em Juiz de Fora (MG). pic.twitter.com/5htaKePois
Então.. gravaram um filme do Bolsonaro todo em inglês, e o ator que vai interpretar ele é o ator que fez Jesus em paixão de Cristo kkkk pic.twitter.com/zLghQYKehB— fubanga lixos (@nickigouinage) December 7, 2025
Começaram as gravações do filme do Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/QNdhbtBByU— PATRlOTAS (@PATRlOTAS) December 6, 2025
