VAZOU

Imagens do ator que interpreta Bolsonaro em filme são reveladas; veja

História do ex-presidente e atual condenado será retratada em trama

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/12/2025 - 15:57 h
História do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser retratada no filme “Dark Horse”
História do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser retratada no filme "Dark Horse"

A história do ex-presidente e atual condenado por tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro será retratada no filme “Dark Horse”. Na trama ele é interpretado pelo ator americano Jim Caviezel, conhecido por produções como "A Paixão de Cristo". Imagens do ator caracterizado como Bolsonaro vazaram no último sábado, 6, e rapidamente movimentaram as redes sociais.

Segundo informações divulgadas pelo site Omelete, o longa foi produzido em inglês e contou com um forte esquema para evitar vazamentos durante as gravações. Caviezel passou cerca de três meses no Brasil para concluir sua participação antes de retornar ao exterior.

Dirigido por Cyrus Nowrasteh, o filme conta também com Lynn Collins (John Carter – Entre Dois Mundos), Esai Morales (Missão Impossível 8) e o brasileiro Felipe Folgosi, que interpreta um policial federal.

Rumores apontam que o roteiro teria sido escrito por Mário Frias, ex-secretário especial da Cultura durante o governo federal. De acordo com o Metrópoles, a produção inclui cenas ambientadas na Amazônia e abordaria confrontos contra cartéis de drogas, envolvendo ainda a presença de povos indígenas.

Até o momento, mais detalhes oficiais sobre Dark Horse não foram divulgados.

Veja imagens do filme:

