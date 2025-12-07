Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSPENSE!

Tá no streaming: filme de terror famoso ganha sequência inesperada

Trama é um dos grandes sucessos do terror do século XXI

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/12/2025 - 19:04 h
Casamento Sangrento ficou conhecido por seu suspense intenso
Casamento Sangrento ficou conhecido por seu suspense intenso -

Um dos grandes sucessos do terror do século XXI, “Casamento Sangrento”, ficou conhecido por seu suspense intenso e pelo desempenho marcante nos cinemas. Estrelado por Samara Weaving, o filme conquistou o público e arrecadou cerca de 57 milhões de dólares mundialmente.

A trama acompanha Grace (Samara Weaving), que, após se casar, descobre que a família do marido participa de um ritual mortal. Presa em uma espécie de jogo de “esconde-esconde”, ela precisa lutar para sobreviver enquanto é caçada por todos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Imagens do ator que interpreta Bolsonaro em filme são reveladas; veja
Apenas 4 episódios: nova série da Netflix sobre guerra vira sucesso
Lenda francesa, Isabelle Huppert enaltece cinema brasileiro e Glauber Rocha

Casamento Sangrento 2

A sequência já está a caminho dos cinemas. O trailer, lançado em 3 de dezembro, movimentou a internet e quebrou recordes de visualizações.

Na nova história, Grace descobre que sua batalha está longe de terminar: outras quatro famílias decidem caçá-la para concluir o ritual. Além disso, sua irmã, Faith (Kathryn Newton), se envolve na perseguição, e as duas deverão lutar lado a lado para sobreviver.

O elenco da continuação também conta com Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar, Néstor Carbonell, Kevin Durand e David Cronenberg.

A sequência tem estreia prevista para 9 de abril de 2026. O primeiro filme está disponível no streaming Disney+.

Veja trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

casamento filme de terror

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Casamento Sangrento ficou conhecido por seu suspense intenso
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

Casamento Sangrento ficou conhecido por seu suspense intenso
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Casamento Sangrento ficou conhecido por seu suspense intenso
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

Casamento Sangrento ficou conhecido por seu suspense intenso
Play

O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

x