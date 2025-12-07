Tá no streaming: filme de terror famoso ganha sequência inesperada

Casamento Sangrento ficou conhecido por seu suspense intenso - Foto: Divulgação

Um dos grandes sucessos do terror do século XXI, “Casamento Sangrento”, ficou conhecido por seu suspense intenso e pelo desempenho marcante nos cinemas. Estrelado por Samara Weaving, o filme conquistou o público e arrecadou cerca de 57 milhões de dólares mundialmente.

A trama acompanha Grace (Samara Weaving), que, após se casar, descobre que a família do marido participa de um ritual mortal. Presa em uma espécie de jogo de “esconde-esconde”, ela precisa lutar para sobreviver enquanto é caçada por todos.

Casamento Sangrento 2

A sequência já está a caminho dos cinemas. O trailer, lançado em 3 de dezembro, movimentou a internet e quebrou recordes de visualizações.

Na nova história, Grace descobre que sua batalha está longe de terminar: outras quatro famílias decidem caçá-la para concluir o ritual. Além disso, sua irmã, Faith (Kathryn Newton), se envolve na perseguição, e as duas deverão lutar lado a lado para sobreviver.

O elenco da continuação também conta com Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar, Néstor Carbonell, Kevin Durand e David Cronenberg.

A sequência tem estreia prevista para 9 de abril de 2026. O primeiro filme está disponível no streaming Disney+.

Veja trailer: