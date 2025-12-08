Atriz ironiza sumiço de Wagner Moura após indicação ao Globo de Ouro

O ator também foi indicado a outras premiações - Foto: Reprodução | TV Globo

Alice Carvalho usou suas redes sociais para comentar a indicação de Wagner Moura ao Globo de Ouro 2026. Parceira do ator baiano no filme ‘O Agente Secreto’, a atriz ironizou o fato dele não usar redes sociais e ter que anotar todas as indicações em um bloco de notas.

“Wagner tendo que anotar no bloco de notas todos os prêmios que tá indicado porque não tem rede social para salvar post kkkkk”, escreveu ela em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que o ator já comentou publicamente sobre sua ausência nas redes sociais e alegou que adotou a medida para se privar da opinião pública. “Eu nem rede social tenho! E não ter rede social é muito bom para mim, porque me protege de muita bobagem. Não sinto falta não”, disse ele, em entrevista concedida ao portal gshow.

O artista ainda reforçou que gosta de manter sua imagem preservada. “As pessoas de quem quero saber sempre me dizem. Pessoas que gosto e respeito, ou às vezes uma crítica boa! Não é que não ligo, me importo sim. Mas é muita coisa, muito ódio e muita raiva e, às vezes, é bom se preservar”, concluiu.