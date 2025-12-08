Globo de Ouro 2026: veja com quem 'O Agente Secreto' vai competir

O Agente Secreto e Wagner Moura foram indicados ao Globo de Ouro 2026 - Foto: Divulgação

Uma das grandes apostas do cinema brasileiro para o Oscar 2026, O Agente Secretofoi indicado, nesta segunda-feira,8, ao renomado Globo de Ouro 2026. O filme, estrelado por Wagner Moura, recebeu três indicações: “Melhor Filme em Língua Não Inglesa”, “Melhor Filme” e “Melhor Ator em Filme de Drama”, por Wagner Moura.

Nas redes sociais, o anúncio viralizou e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Além da produção brasileira, dirigida por Kleber Mendonça Filho, outros filmes também disputam as mesmas categorias.

A premiação é uma das mais importantes do cinema e da televisão internacional, sendo considerada uma das grandes portas de entrada para futuras indicações ao Oscar. A próxima edição, ocorre no dia 11 de janeiro de 2026.



Curioso para saber quem vai competir com o sucesso nacional? Confira a lista completa dos indicados.

Veja as categorias

Melhor Filme

O Agente Secreto

Hamnet

Foi Apenas um Acidente

Frankenstein

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Ator (Drama)

Wagner Moura: O Agente Secreto

Oscar Isaac: Frankenstein

Dwayne Johnson: Coração de Lutador

Joel Edgerton: Sonhos de Trem

Jeremy Allen White: Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Filme Internacional