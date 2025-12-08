INDICADO!
Globo de Ouro 2026: veja com quem 'O Agente Secreto' vai competir
Filme é uma das grandes apostas do cinema brasileiro para o Oscar 2026
Uma das grandes apostas do cinema brasileiro para o Oscar 2026, O Agente Secretofoi indicado, nesta segunda-feira,8, ao renomado Globo de Ouro 2026. O filme, estrelado por Wagner Moura, recebeu três indicações: “Melhor Filme em Língua Não Inglesa”, “Melhor Filme” e “Melhor Ator em Filme de Drama”, por Wagner Moura.
Nas redes sociais, o anúncio viralizou e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Além da produção brasileira, dirigida por Kleber Mendonça Filho, outros filmes também disputam as mesmas categorias.
Leia Também:
A premiação é uma das mais importantes do cinema e da televisão internacional, sendo considerada uma das grandes portas de entrada para futuras indicações ao Oscar. A próxima edição, ocorre no dia 11 de janeiro de 2026.
Curioso para saber quem vai competir com o sucesso nacional? Confira a lista completa dos indicados.
Veja as categorias
Melhor Filme
- O Agente Secreto
- Hamnet
- Foi Apenas um Acidente
- Frankenstein
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Ator (Drama)
- Wagner Moura: O Agente Secreto
- Oscar Isaac: Frankenstein
- Dwayne Johnson: Coração de Lutador
- Joel Edgerton: Sonhos de Trem
- Jeremy Allen White: Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto
- No Other Choice
- Foi Apenas um Acidente
- Valor Sentimental
- Sarat
- A Quem Eu Pertenço
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes