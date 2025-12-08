Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INDICADO!

Globo de Ouro 2026: veja com quem 'O Agente Secreto' vai competir

Filme é uma das grandes apostas do cinema brasileiro para o Oscar 2026

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/12/2025 - 12:09 h
O Agente Secreto e Wagner Moura foram indicados ao Globo de Ouro 2026
O Agente Secreto e Wagner Moura foram indicados ao Globo de Ouro 2026 -

Uma das grandes apostas do cinema brasileiro para o Oscar 2026, O Agente Secretofoi indicado, nesta segunda-feira,8, ao renomado Globo de Ouro 2026. O filme, estrelado por Wagner Moura, recebeu três indicações: “Melhor Filme em Língua Não Inglesa”, “Melhor Filme” e “Melhor Ator em Filme de Drama”, por Wagner Moura.

Nas redes sociais, o anúncio viralizou e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Além da produção brasileira, dirigida por Kleber Mendonça Filho, outros filmes também disputam as mesmas categorias.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026
O Agente Secreto vence como melhor filme internacional em Los Angeles
Tá no streaming: filme de terror famoso ganha sequência inesperada

A premiação é uma das mais importantes do cinema e da televisão internacional, sendo considerada uma das grandes portas de entrada para futuras indicações ao Oscar. A próxima edição, ocorre no dia 11 de janeiro de 2026.

Curioso para saber quem vai competir com o sucesso nacional? Confira a lista completa dos indicados.

Veja as categorias

Melhor Filme

  • O Agente Secreto
  • Hamnet
  • Foi Apenas um Acidente
  • Frankenstein
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Ator (Drama)

  • Wagner Moura: O Agente Secreto
  • Oscar Isaac: Frankenstein
  • Dwayne Johnson: Coração de Lutador
  • Joel Edgerton: Sonhos de Trem
  • Jeremy Allen White: Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto
  • No Other Choice
  • Foi Apenas um Acidente
  • Valor Sentimental
  • Sarat
  • A Quem Eu Pertenço

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Kleber Mendonça Filho O Agente Secreto wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Agente Secreto e Wagner Moura foram indicados ao Globo de Ouro 2026
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

O Agente Secreto e Wagner Moura foram indicados ao Globo de Ouro 2026
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

O Agente Secreto e Wagner Moura foram indicados ao Globo de Ouro 2026
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

O Agente Secreto e Wagner Moura foram indicados ao Globo de Ouro 2026
Play

O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

x