Netflix pode perder Warner após proposta hostil de R$ 590 bilhões da Paramount

A disputa pelos direitos da Warner Bros ganhou uma nova integrante. Após a Netflix anunciar a compra dos estúdios de TV, cinema e da divisão de streaming da Warner, a Paramount Skydance resolveu fazer uma outra proposta e ofereceu mais que o valor da famosa plataforma de streaming, que foi de US$ 83 bilhões, cerca de R$ 438 bilhões na cotação atual.

Segundo informações divulgadas pela Reuters, a Paramount ofereceu uma “oferta hostil”, apresentada diretamente aos acionistas da empresa, de US$ 108,4 bilhões, quer convertido equivale a R$ 590,19 bilhões, pela compra de toda a Warner, sem a aprovação da diretoria.

Vale lembrar que a Paramount já estava na disputa pela Warner há um tempo, concorrendo diretamente com a Netflix e a Comcast. Entretanto, todas as ofertas da empresa foram recusadas, o que fez eles enviarem uma carta contestando o processo de negociação para a venda da companhia.

Em seu texto, a Paramount alegou que a empresa teria abandonado um modelo justo de licitação ao declarar a Netflix como vencedora na disputa pela compra, sem utilizarem critérios justos e transparentes com relação aos outros concorrentes.

Até o momento, o acordo com a Netflix segue adiante e a empresa dará o controle de todo seu acervo de filmes do estúdio e a franquias, como Harry Potter e Senhor dos Anéis, além dos direitos de produção de novas tramas.