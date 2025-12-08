Menu
Netflix pode perder Warner após proposta hostil de R$ 590 bilhões da Paramount

A plataforma fez uma oferta maior do que a da Netflix

Por Franciely Gomes

08/12/2025 - 14:21 h | Atualizada em 08/12/2025 - 14:37
As plataformas estão brigando para comprar a empresa -

A disputa pelos direitos da Warner Bros ganhou uma nova integrante. Após a Netflix anunciar a compra dos estúdios de TV, cinema e da divisão de streaming da Warner, a Paramount Skydance resolveu fazer uma outra proposta e ofereceu mais que o valor da famosa plataforma de streaming, que foi de US$ 83 bilhões, cerca de R$ 438 bilhões na cotação atual.

Segundo informações divulgadas pela Reuters, a Paramount ofereceu uma “oferta hostil”, apresentada diretamente aos acionistas da empresa, de US$ 108,4 bilhões, quer convertido equivale a R$ 590,19 bilhões, pela compra de toda a Warner, sem a aprovação da diretoria.

Vale lembrar que a Paramount já estava na disputa pela Warner há um tempo, concorrendo diretamente com a Netflix e a Comcast. Entretanto, todas as ofertas da empresa foram recusadas, o que fez eles enviarem uma carta contestando o processo de negociação para a venda da companhia.

Leia Também:

Globo de Ouro 2026: veja com quem 'O Agente Secreto' vai competir
'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026
O Agente Secreto vence como melhor filme internacional em Los Angeles

Em seu texto, a Paramount alegou que a empresa teria abandonado um modelo justo de licitação ao declarar a Netflix como vencedora na disputa pela compra, sem utilizarem critérios justos e transparentes com relação aos outros concorrentes.

Até o momento, o acordo com a Netflix segue adiante e a empresa dará o controle de todo seu acervo de filmes do estúdio e a franquias, como Harry Potter e Senhor dos Anéis, além dos direitos de produção de novas tramas.

x