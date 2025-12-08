NOVA OFERTA
Netflix pode perder Warner após proposta hostil de R$ 590 bilhões da Paramount
A plataforma fez uma oferta maior do que a da Netflix
Por Franciely Gomes
A disputa pelos direitos da Warner Bros ganhou uma nova integrante. Após a Netflix anunciar a compra dos estúdios de TV, cinema e da divisão de streaming da Warner, a Paramount Skydance resolveu fazer uma outra proposta e ofereceu mais que o valor da famosa plataforma de streaming, que foi de US$ 83 bilhões, cerca de R$ 438 bilhões na cotação atual.
Segundo informações divulgadas pela Reuters, a Paramount ofereceu uma “oferta hostil”, apresentada diretamente aos acionistas da empresa, de US$ 108,4 bilhões, quer convertido equivale a R$ 590,19 bilhões, pela compra de toda a Warner, sem a aprovação da diretoria.
Vale lembrar que a Paramount já estava na disputa pela Warner há um tempo, concorrendo diretamente com a Netflix e a Comcast. Entretanto, todas as ofertas da empresa foram recusadas, o que fez eles enviarem uma carta contestando o processo de negociação para a venda da companhia.
Leia Também:
Em seu texto, a Paramount alegou que a empresa teria abandonado um modelo justo de licitação ao declarar a Netflix como vencedora na disputa pela compra, sem utilizarem critérios justos e transparentes com relação aos outros concorrentes.
Até o momento, o acordo com a Netflix segue adiante e a empresa dará o controle de todo seu acervo de filmes do estúdio e a franquias, como Harry Potter e Senhor dos Anéis, além dos direitos de produção de novas tramas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes