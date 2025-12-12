ENTENDA
Marvel provoca fãs com decisão inédita em Vingadores 5
Fãs terão que voltar ao cinema mais de uma vez para captar todas as pistas
Por Bianca Carneiro
Segundo um rumor reforçado pelo insider Daniel RPK, Vingadores: Doomsday pode ganhar quatro teaser trailers diferentes, exibidos exclusivamente antes das sessões de Avatar: Fogo e Cinzas ao redor do mundo.
O primeiro relato surgiu no Reddit, indicando que a Marvel preparou quatro prévias distintas que serão lançadas semanalmente durante a exibição do novo Avatar. Cada teaser teria conexões diretas com os demais, formando, ao final, uma única prévia ampliada do aguardado Doomsday.
A estratégia do estúdio seria dupla: impulsionar o hype do próximo grande evento do MCU e, ao mesmo tempo, incentivar o público a retornar várias vezes aos cinemas para acompanhar todas as versões antes de Fogo e Cinzas.
A Marvel já confirmou grande parte do elenco de Vingadores: Doomsday, marcando uma das maiores reuniões de astros do MCU. Entre os veteranos, retornam Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku) e Letitia Wright.
Já entre os nomes pós-Ultimato, introduzidos nas fases 4 e 5, estão Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão), o novo Quarteto Fantástico e grande parte do elenco de Thunderbolts.
A lista inclui ainda uma das maiores surpresas até agora: o retorno dos X-Men clássicos da era Fox. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn e Channing Tatum (como Gambit) estão de volta ao universo Marvel.
Apesar das expectativas, Vingadores: Doomsday não contará com o retorno de Feiticeira Escarlate, como confirmou a própria atriz.
O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., sob direção dos irmãos Anthony e Joe Russo. O roteiro fica por conta de Michael Waldron, de Loki, e Stephen McFeely, de Ultimato.
A estreia está marcada para 17 de dezembro de 2026.
