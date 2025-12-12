Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTENDA

Marvel provoca fãs com decisão inédita em Vingadores 5

Fãs terão que voltar ao cinema mais de uma vez para captar todas as pistas

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

12/12/2025 - 17:02 h
O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.
O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr. -

Segundo um rumor reforçado pelo insider Daniel RPK, Vingadores: Doomsday pode ganhar quatro teaser trailers diferentes, exibidos exclusivamente antes das sessões de Avatar: Fogo e Cinzas ao redor do mundo.

O primeiro relato surgiu no Reddit, indicando que a Marvel preparou quatro prévias distintas que serão lançadas semanalmente durante a exibição do novo Avatar. Cada teaser teria conexões diretas com os demais, formando, ao final, uma única prévia ampliada do aguardado Doomsday.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia do estúdio seria dupla: impulsionar o hype do próximo grande evento do MCU e, ao mesmo tempo, incentivar o público a retornar várias vezes aos cinemas para acompanhar todas as versões antes de Fogo e Cinzas.

A Marvel já confirmou grande parte do elenco de Vingadores: Doomsday, marcando uma das maiores reuniões de astros do MCU. Entre os veteranos, retornam Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku) e Letitia Wright.

Leia Também:

Novo filme de fantasia da Netflix surpreende com trama inusitada
Wagner Moura irrita governo com vídeo polêmico: “Fique atento”
Camaçari recebe última edição do Cinema Inflável com recreação infantil

Já entre os nomes pós-Ultimato, introduzidos nas fases 4 e 5, estão Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão), o novo Quarteto Fantástico e grande parte do elenco de Thunderbolts.

A lista inclui ainda uma das maiores surpresas até agora: o retorno dos X-Men clássicos da era Fox. Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn e Channing Tatum (como Gambit) estão de volta ao universo Marvel.

Apesar das expectativas, Vingadores: Doomsday não contará com o retorno de Feiticeira Escarlate, como confirmou a própria atriz.

O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., sob direção dos irmãos Anthony e Joe Russo. O roteiro fica por conta de Michael Waldron, de Loki, e Stephen McFeely, de Ultimato.

A estreia está marcada para 17 de dezembro de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

vingadores vingadores 5 Vingadores: Doomsday

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.
Play

O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.
Play

Supergirl ganha primeiro trailer com detalhes surpreendentes; veja

O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.
Play

A série de faroeste da Netflix que bombou no TOP 10 com só 7 episódios

O vilão da vez será o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr.
Play

Natal Sangrento e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x