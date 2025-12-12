Menu
CINEINSITE
SE LIGA NA DICA!

Novo filme de fantasia da Netflix surpreende com trama inusitada

A produção acumula milhões de visualizações e divide opiniões, mesmo avançando entre os títulos mais vistos da plataforma

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

12/12/2025 - 15:58 h
Filme de fantasia conquista os assinantes da Netflix
A Netflix acaba de colocar O Troll da Montanha 2 entre seus destaques da semana, após a estreia da continuação do fenômeno de 2022 que se tornou o filme de língua não inglesa mais assistido da história da plataforma, ultrapassando 178 milhões de horas de visualização.

O novo capítulo da franquia mostra que o interesse do público permanece alto, apesar das reações divididas da crítica. Atualmente, o longa ocupa o quinto lugar no TOP 10 de filmes da Netflix, atrás de longas como Alvo da Máfia e O Segredo do Papai Noel.

Entre os dias 1 e 7 de dezembro, acumulou 29,3 milhões de visualizações, consolidando-se como um dos títulos mais comentados da semana, ainda que o desempenho não repita o impacto estrondoso do primeiro longa.

O lançamento, no entanto, não conquistou a imprensa especializada. No Rotten Tomatoes, o filme registra 50% de aprovação, com críticas que apontam caracterização pouco expressiva, piadas sem impacto e arcos emocionais tratados de maneira superficial.

Mesmo assim, o sucesso mostra que a recepção do público segue forte, mantendo o filme entre os mais procurados da plataforma.

Na trama, novas criaturas despertam nas profundezas das montanhas da Noruega, obrigando o governo a enfrentar novamente forças ancestrais inspiradas no folclore escandinavo. Diante do caos, Andreas, Nora e o Capitão Kris retornam à ação, reunindo aliados, tecnologias e descobertas que surgem de lugares inesperados.

A direção é assinada por Roar Uthaug, conhecido por comandar Tomb Raider: A Origem e A Onda. O elenco reúne nomes como Ine Marie Wilmann, Mads Sjogard Pettersen, Kim S. Falck-Jørgensen e outros artistas da cena escandinava.

x