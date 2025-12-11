Camaçari recebe última edição do Cinema Inflável com recreação infantil

Camaçari vira sala de cinema gigante com edição final do Cinema Inflável 2025 - Foto: Divulgação

O Cinema Inflável chega à sua última edição do ano e leva a Camaçari três grandes sucessos que prometem divertir toda a família: Carros, Viva – A Vida É Uma Festa e Saneamento Básico – O Filme. Totalmente gratuito, o evento acontece de sexta, 12, a domingo, 14, no Espaço Tudão (Praça de Eventos e Campo de Futebol Nery Nunes). O evento é uma ação do Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE.

A programação inclui ainda um campeonato de poesia falada, promovido pelo ponto de cultura Slam das Mulé, além da exibição de curtas produzidos por realizadores locais. O público também poderá aproveitar pipoca gratuita a partir das 18h.

Na sexta, 12, a animação Carros abre a programação, acompanhando a jornada inesperada do competitivo Relâmpago McQueen pela histórica Rota 66. A noite conta ainda com o curta Reverência à Arte – Camaçari – Muitas Histórias pra Contar, de Júnior Clemente; recreação infantil com a Dupla Brincante do Boi Tricotado; e o campeonato de poesia falada do Slam das Mulé.

No sábado, 13, o destaque é Viva – A Vida É Uma Festa, animação premiada que acompanha Miguel em uma emocionante aventura pela Terra dos Mortos em busca das memórias de sua família. Antes do longa, será exibido o curta Onde a Maré Leva, de Luan Santos. A abertura da noite também inclui recreação infantil com brincadeiras, cordel, emboladas e dobradura de papel conduzidas pela Dupla Brincante do Boi Tricotado.

Encerrando o final de semana, no domingo, 14, o público assiste à comédia Saneamento Básico, O Filme, de Jorge Furtado, estrelada por Fernanda Torres, Camila Pitanga, Wagner Moura, Lázaro Ramos e Paulo José. A sessão será precedida pelo curta Alice, de Yasmin Gabrielly, e por atividades infantis com teatro de mamulengo e brincadeiras de roda.

| Foto: Divulgação

O Cinema Inflável, realizado pela D+3 Produções em coprodução com a Maré Produções, conta com uma tela inflável de 10 x 6 metros, distribuição de pipoca e capacidade para até mil pessoas por sessão.

Em 2025, o projeto já reuniu mais de 18 mil pessoas no Distrito Federal, em 12 edições realizadas em localidades como Ceilândia, Vila Telebrasília e Candangolândia. Na Bahia, o evento passou por Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus, Simões Filho, São Sebastião do Passé, Lauro de Freitas, Salvador, Mata de São João, Itaparica e Vera Cruz, encerrando a temporada de 12 edições em Camaçari.

Criado em 2013, o Cinema Inflável já percorreu cidades do Rio de Janeiro e tem como missão democratizar o acesso ao cinema ao ar livre, oferecendo também atividades culturais, recreação infantil e exibição de produções locais, aproximando o público da sétima arte.