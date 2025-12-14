ESPORTES
Com brasileiro na disputa, Fifa revela data para o prêmio The Best 2025
Categoria atualmente foi vencida por Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid
A Fifa anunciou neste domingo, 14, a data oficial da premiação The Best 2025. A cerimônia vai ser realizada em Doha no Catar na próxima terça-feira, 16, a partir das 14h no horário de Brasília.
O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro indicado à categoria de “Melhor Jogador”. Atualmente o vencedor deste prêmio é o também brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid.
Por mais que não tenham tantos brasileiros disputando o prêmio de “Melhor Jogador”, o Brasil tem 11 representantes que integram a lista de concorrentes às vagas na "Seleção do Ano", sendo eles:
Goleiros
- Alisson (Liverpool);
- Fábio (Fluminense);
- Weverton (Palmeiras);
- John (Nottingham Forrest).
Defensores
- Thiago Silva (Fluminense);
- Marquinhos (PSG);
- Gabriel Magalhães (Arsenal).
Atacantes
- João Pedro (Chelsea);
- Luiz Henrique (Zenit);
- Raphinha (Barcelona).
Os vencedores serão escolhidos por meio de votação popular somada a votos de especialistas. Neste ano de 2025, a Fifa computou mais de 16 milhões de contribuições, que terão o peso de 25% da nota final, sendo os outros 75% divididos entre capitães de equipes, técnicos e jornalistas.
Melhor Jogador
- Ousmane Dembélé, França e PSG
- Achraf Hakimi, Marrocos e PSG
- Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique
- Kylian Mbappé, França e Real Madrid
- Nuno Mendes, Portugal e PSG
- Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
- Pedri, Espanha e Barcelona
- Raphinha, Brasil e Barcelona
- Mohamed Salah, Egito e Liverpool
- Vitinha, Portugal e PSG
- Lamine Yamal, Espanha e Barcelona
Melhor Jogadora
- Sandy Baltimore, França e Chelsea
- Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
- Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
- Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
- Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
- Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City
- Diani Kadidiatou, França e Lyon
- Melchie Dumornay, Haiti e Lyon
- Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
- Lindsey Heaps, EUA e Lyon
- Lauren James, Inglaterra e Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
- Claudia Pina, Espanha e Barcelona
- Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal
