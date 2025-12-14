Menu
ESPORTES
ESPORTES

Com brasileiro na disputa, Fifa revela data para o prêmio The Best 2025

Categoria atualmente foi vencida por Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/12/2025 - 16:16 h
Fifa anuncia data ofecial da premiação do prêmio The Best 2025
Fifa anuncia data ofecial da premiação do prêmio The Best 2025

A Fifa anunciou neste domingo, 14, a data oficial da premiação The Best 2025. A cerimônia vai ser realizada em Doha no Catar na próxima terça-feira, 16, a partir das 14h no horário de Brasília.

O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro indicado à categoria de “Melhor Jogador”. Atualmente o vencedor deste prêmio é o também brasileiro Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid.

Por mais que não tenham tantos brasileiros disputando o prêmio de “Melhor Jogador”, o Brasil tem 11 representantes que integram a lista de concorrentes às vagas na "Seleção do Ano", sendo eles:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool);
  • Fábio (Fluminense);
  • Weverton (Palmeiras);
  • John (Nottingham Forrest).

Defensores

  • Thiago Silva (Fluminense);
  • Marquinhos (PSG);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal).

Atacantes

  • João Pedro (Chelsea);
  • Luiz Henrique (Zenit);
  • Raphinha (Barcelona).
Raphina é o único concorrente brasileiro para o prêmio de "Melhor Jogador", atualmente vencido por Vini Jr.
Raphina é o único concorrente brasileiro para o prêmio de "Melhor Jogador", atualmente vencido por Vini Jr. | Foto: Reprodução | ARIC BECKER/AFP

Os vencedores serão escolhidos por meio de votação popular somada a votos de especialistas. Neste ano de 2025, a Fifa computou mais de 16 milhões de contribuições, que terão o peso de 25% da nota final, sendo os outros 75% divididos entre capitães de equipes, técnicos e jornalistas.

Vai dar Mengão? Veja retrospecto do Flamengo contra clubes Europeus
Faltam 4 vagas: veja lista de clubes confirmados na Libertadores 2026
Ex-Bahia tem mala cheia de camisas de times brasileiros furtada
Neymar sai completamente disfarçado nas ruas de Nova York

Saiba quais jogadores concorrem as principais categorias

Melhor Jogador

  • Ousmane Dembélé, França e PSG
  • Achraf Hakimi, Marrocos e PSG
  • Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique
  • Kylian Mbappé, França e Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal e PSG
  • Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
  • Pedri, Espanha e Barcelona
  • Raphinha, Brasil e Barcelona
  • Mohamed Salah, Egito e Liverpool
  • Vitinha, Portugal e PSG
  • Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

Melhor Jogadora

  • Sandy Baltimore, França e Chelsea
  • Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
  • Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
  • Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City
  • Diani Kadidiatou, França e Lyon
  • Melchie Dumornay, Haiti e Lyon
  • Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
  • Lindsey Heaps, EUA e Lyon
  • Lauren James, Inglaterra e Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
  • Claudia Pina, Espanha e Barcelona
  • Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal

