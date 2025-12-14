Menu
LEVARAM TUDO

Ex-Bahia tem mala cheia de camisas de times brasileiros furtada

Renato Paiva denunciou o ocorrido durante uma viagem de avião entre Rio de Janeiro e Lisboa

Marina Branco

Por Marina Branco

14/12/2025 - 14:22 h
Renato Paiva
Renato Paiva -

Ex-técnico do Bahia, o português Renato Paiva enfrentou problemas durante uma viagem internacional neste domingo, 14. Sem clube desde setembro, o treinador denunciou que teve sua mala furtada durante o trajeto entre Rio de Janeiro e Lisboa, em Portugal.

Segundo relato publicado nas redes sociais, Paiva informou que diversos itens pessoais desapareceram da bagagem, incluindo presentes destinados a familiares. Entre os objetos levados, o treinador destacou o roubo de camisas de clubes brasileiros, que carregava como recordações da passagem pelo futebol nacional.

O português cobrou providências da companhia aérea responsável pelo voo, afirmando que, apesar do alto custo da passagem e do status premium do serviço contratado, não houve segurança adequada. Paiva também pediu que os responsáveis pelo furto sejam identificados, alegando que há câmeras que podem auxiliar na investigação.

"Voo Rio de Janeiro–Lisboa. Cliente premium, passagens caras com promessa de vantagens. Mala violada, itens roubados, inclusive camisas de clubes brasileiros. Segurança zero. Uma grande decepção e prejuízos. Aguardo providências, pois sabemos que existem câmeras para identificar os culpados", escreveu nos stories.

Storie de Renato Paiva
Storie de Renato Paiva | Foto: Reprodução

Paiva no Brasil

Renato Paiva iniciou a temporada de 2025 no Botafogo, onde foi anunciado em fevereiro, mas deixou o clube no fim de junho após a eliminação no Mundial de Clubes diante do Palmeiras. Pouco tempo depois, assumiu o Fortaleza, com a missão de afastar o time da zona de rebaixamento.

A passagem pelo clube cearense, no entanto, foi curta. Paiva comandou a equipe em 10 partidas, conquistou apenas uma vitória e acabou demitido com aproveitamento de 20%, deixando o time ainda no Z-4 do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o treinador segue sem vínculo com clubes e aguarda novos desafios na carreira.

x