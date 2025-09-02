Dispensado por Renato Paiva, Deyverson posta indireta pós-demissão

Deyverson com a camisa do Fortaleza - Foto: Matheus Lotif | Fortaleza

O atacante Deyverson parece ter ficado feliz com a demissão do técnico Renato Paiva do Fortaleza. O jogador foi dispensado do Leão do Picí a pedido do português e publicou mensagens enigmáticas nas redes sociais após o desligamento.

Em duas fotos divulgadas no Instagram, Deyverson se vangloria por ter jogado contra — e vencido com direito a gol marcado — o icônico Barcelona do trio Messi, Neymar e Suárez quando o mesmo ainda atuava pelo Levante (ESP), em 2015, e enfrentado o Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

O atacante apagou as publicações minutos depois, mas voltou a postar outra foto e compartilhou o gol marcado sobre a equipe espanhola.

Confira:

E o que isso quer dizer? pic.twitter.com/l8OfbVtBn8 — João Ribeiro (@joaoribneto) September 2, 2025

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além de dispensar o goleiro Magrão e os volantes Martinez, Rodrigo, Zé Welison e Deyverson, o Fortaleza também contratou o goleiro Helton Leite, o zagueiro Lucas Gazal, os meio-campistas Guzmán, Pablo Roberto e Pierre e o atacante Kayke, a pedido do português.