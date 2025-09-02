Menu
ESPORTES
PROVOCOU?

Dispensado por Renato Paiva, Deyverson posta indireta pós-demissão

Atacante foi dispensado do Leão do Picí a pedido do técnico português

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/09/2025 - 18:32 h | Atualizada em 02/09/2025 - 18:59
Deyverson com a camisa do Fortaleza
Deyverson com a camisa do Fortaleza -

O atacante Deyverson parece ter ficado feliz com a demissão do técnico Renato Paiva do Fortaleza. O jogador foi dispensado do Leão do Picí a pedido do português e publicou mensagens enigmáticas nas redes sociais após o desligamento.

Em duas fotos divulgadas no Instagram, Deyverson se vangloria por ter jogado contra — e vencido com direito a gol marcado — o icônico Barcelona do trio Messi, Neymar e Suárez quando o mesmo ainda atuava pelo Levante (ESP), em 2015, e enfrentado o Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

O atacante apagou as publicações minutos depois, mas voltou a postar outra foto e compartilhou o gol marcado sobre a equipe espanhola.

Confira:

Imagem ilustrativa da imagem Dispensado por Renato Paiva, Deyverson posta indireta pós-demissão
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fim da linha: Jean Mota rescinde contrato com o Vitória
Vitória não tem pênalti marcado há cinco meses; relembre o último
Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Além de dispensar o goleiro Magrão e os volantes Martinez, Rodrigo, Zé Welison e Deyverson, o Fortaleza também contratou o goleiro Helton Leite, o zagueiro Lucas Gazal, os meio-campistas Guzmán, Pablo Roberto e Pierre e o atacante Kayke, a pedido do português.

x