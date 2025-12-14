MISSÃO NEYMAR
Neymar sai completamente disfarçado nas ruas de Nova York
O jogador está passeando com a família de férias nos Estados Unidos
Por Marina Branco
As férias chegaram, e todos querem passear - inclusive os jogadores que nunca passam despercebidos. De férias após o fim da temporada do futebol brasileiro, Neymar escolheu Nova York como destino para descansar ao lado de familiares e amigos, e de um jeito curioso.
Para conseguir circular pela cidade sem chamar atenção, o camisa 10 do Santos adotou uma estratégia inusitada, indo às ruas usando um disfarce completo.
Leia Também:
Aproveitando o inverno rigoroso da cidade americana, o atacante vestiu um casaco pesado para cobrir cabeça e pescoço e utilizou ainda uma balaclava, acessório que cobre todo o rosto, dificultando o reconhecimento por parte dos fãs que cruzavam seu caminho.
Neymar estava acompanhado da namorada Bruna Biancardi, além de amigos próximos. Também participaram do passeio o empresário Cris Guedes, conhecido como "parça" do jogador, sua esposa Bruna Coimbra, e o meia Nenê, atualmente no Juventude.
O grupo visitou pontos turísticos tradicionais da cidade, como a Times Square e o Rockefeller Center.
Nas redes sociais, Cris Guedes brincou com a situação e chamou o passeio de "missão Neymar", dedicada a esconder Neymar para que ele aproveitasse o passeio. Mais tarde, o próprio Neymar publicou fotos e vídeos da ocasião em seu perfil pessoal.
Férias na Série A
Neymar está afastado dos gramados desde o encerramento do Campeonato Brasileiro, no último 7 de dezembro. O atacante teve papel decisivo na reta final da competição, ajudando o Santos a evitar um novo rebaixamento nas últimas rodadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes