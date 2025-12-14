Menu
ESPORTES
MISSÃO NEYMAR

Neymar sai completamente disfarçado nas ruas de Nova York

O jogador está passeando com a família de férias nos Estados Unidos

Marina Branco

Por Marina Branco

14/12/2025 - 14:10 h
Neymar em Nova York
Neymar em Nova York -

As férias chegaram, e todos querem passear - inclusive os jogadores que nunca passam despercebidos. De férias após o fim da temporada do futebol brasileiro, Neymar escolheu Nova York como destino para descansar ao lado de familiares e amigos, e de um jeito curioso.

Para conseguir circular pela cidade sem chamar atenção, o camisa 10 do Santos adotou uma estratégia inusitada, indo às ruas usando um disfarce completo.

Aproveitando o inverno rigoroso da cidade americana, o atacante vestiu um casaco pesado para cobrir cabeça e pescoço e utilizou ainda uma balaclava, acessório que cobre todo o rosto, dificultando o reconhecimento por parte dos fãs que cruzavam seu caminho.

Neymar estava acompanhado da namorada Bruna Biancardi, além de amigos próximos. Também participaram do passeio o empresário Cris Guedes, conhecido como "parça" do jogador, sua esposa Bruna Coimbra, e o meia Nenê, atualmente no Juventude.

O grupo visitou pontos turísticos tradicionais da cidade, como a Times Square e o Rockefeller Center.

View this post on Instagram

Shared post on

Instagram embed

Nas redes sociais, Cris Guedes brincou com a situação e chamou o passeio de "missão Neymar", dedicada a esconder Neymar para que ele aproveitasse o passeio. Mais tarde, o próprio Neymar publicou fotos e vídeos da ocasião em seu perfil pessoal.

Férias na Série A

Neymar está afastado dos gramados desde o encerramento do Campeonato Brasileiro, no último 7 de dezembro. O atacante teve papel decisivo na reta final da competição, ajudando o Santos a evitar um novo rebaixamento nas últimas rodadas.

x