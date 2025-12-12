Suposta ex-amante de Neymar expõe resultado de DNA: “Sempre soube”

Any Awuada e Neymar - Foto: Reprodução| Redes sociais

A influenciadora Any Awuada ganhou destaque nas redes sociais após afirmar que a filha seria fruto de uma relação com o jogador Neymar. Após o nascimento da criança, ela fez um desabafo emocionado na internet sobre a situação.

No vídeo publicado, Any exibe um exame de DNA e relata que decidiu refazer o teste, mesmo já tendo realizado um antes do nascimento. “Fiquei muito tempo com um peso nas minhas costas, achando que eu era louca, que parecia não saber quem era o pai da minha filha. E, desde o começo, eu sempre soube”, afirmou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela contou ainda que chegou a passar mal e precisou ser amparada por familiares enquanto gravava o conteúdo. Segundo a influenciadora, o novo resultado trouxe alívio e tirou “um peso das costas”. No vídeo, ela mostra o laudo, que indica 99% de compatibilidade genética entre o homem testado e a criança.

“Resumindo, gente: é tudo igual. Aí embaixo tem a conclusão… É como se saísse um peso tão grande das minhas costas que vocês não imaginam.” Ao ler o documento, ela destacou a frase que confirma o “pai biológico de RN de Nayara com probabilidade de 99,99%”, disse.

Apesar da revelação, Any não divulgou o nome do suposto pai mostrado no exame.

Entenda a polêmica

Any Awuada afirma que a criança teria sido concebida após uma suposta relação de uma noite com o atacante do Santos. Ela diz ter descoberto a gravidez oito dias após a festa em que teria encontrado o jogador.

Neymar, porém, nega qualquer envolvimento com a influenciadora e afirma que não teve nenhum tipo de relação com ela. Pessoas próximas ao atleta reforçam que não há qualquer contato entre os dois.