Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Clínica da namorada de Belo é interditada após ser alvo de operação

Ex-peoa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/12/2025 - 18:51 h
Namorada de Belo é ex-participante da A Fazenda 17
Namorada de Belo é ex-participante da A Fazenda 17 -

A namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, ex-participante de A Fazenda 17, foi alvo de uma operação policial em sua clínica de estética e bronzeamento artificial nesta quarta-feira, 11. O estabelecimento fica localizado em Taquara, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, agentes foram ao local acompanhados por funcionários da Vigilância Sanitária após uma denúncia feita por uma cliente.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cantora se choca ao ver tatuagem de fã com seu nome: "Pago pra tirar"
Preta Gil cogitou realizar morte assistida após agravamento do câncer
Festa de Virginia termina em confusão; SBT se pronuncia

Segundo a cliente, ela sofreu queimaduras ao realizar um procedimento na clínica. No local, os policiais encontraram produtos sendo guardados de forma irregular, e quatro funcionários foram levados à delegacia para prestar depoimento.

A ex-peoa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belo famosos namorada de belo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Namorada de Belo é ex-participante da A Fazenda 17
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Namorada de Belo é ex-participante da A Fazenda 17
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Namorada de Belo é ex-participante da A Fazenda 17
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Namorada de Belo é ex-participante da A Fazenda 17
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x