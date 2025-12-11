Clínica da namorada de Belo é interditada após ser alvo de operação

Namorada de Belo é ex-participante da A Fazenda 17 - Foto: Reprodução| Redes sociais

A namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, ex-participante de A Fazenda 17, foi alvo de uma operação policial em sua clínica de estética e bronzeamento artificial nesta quarta-feira, 11. O estabelecimento fica localizado em Taquara, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, agentes foram ao local acompanhados por funcionários da Vigilância Sanitária após uma denúncia feita por uma cliente.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a cliente, ela sofreu queimaduras ao realizar um procedimento na clínica. No local, os policiais encontraram produtos sendo guardados de forma irregular, e quatro funcionários foram levados à delegacia para prestar depoimento.

🚔 A clínica de estética e bronzeamento de Rayane Figliuzzi, de #AFazenda17, foi interditada após ser alvo de uma operação nesta quinta-feira (11). Uma esteticista foi presa em flagrante.



A ação da Delegacia do Consumidor (Decon) foi realizada em conjunto com a Vigilância… pic.twitter.com/a2fA2442XY — Antenados (@canalantenados) December 11, 2025

A ex-peoa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.