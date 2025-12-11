Angélica choca ao revelar que deu vibrador de presente a mãe

A famosa contou detalhes sobre a relação com a mãe - Foto: Reprodução | Instagram

Angélica deixou os internautas surpresos ao revelar que deu um vibrador de presente à sua mãe, Angelina Ksyvicks. A apresentadora comentou que a iniciativa surgiu após refletir sobre sobre a quebra de tabus com relação ao prazer feminino e a liberdade sexual.

“Eu dei um vibrador pra minha mãe, que não sabia o que era, tive que explicar como é que bota pra carregar. Difícil explicar. Não é fácil pra mim, mas a gente tem que furar esse estigma”, disse ela, em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem'.

A famosa ainda rebateu as críticas que recebeu após dar o presente à matriarca da família. “Vamos acordar para vida? Homens ficarem meio assim, tudo bem, agora, as mulheres.... Vamos nos apropriar do nosso prazer. Se apropria”, disparou.

“Não deixa ninguém tirá-lo de você, vir com historinha. Mães também transam. A gente precisa saber detalhes? Não precisa. Mas transam”, concluiu ela, que é casada com o também apresentador Luciano Huck.