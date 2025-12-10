Neymar pede Gabigol no Santos enquanto negocia renovação; entenda

Neymar quer Gabigol no Santos - Foto: Jhony Inácio/Cruzeiro

Apesar de ainda não ter renovado contrato com o Santos, Neymar segue envolvido nos bastidores do clube e observa com atenção o planejamento para 2026. O craque, que deseja permanecer na Vila Belmiro, vê em Gabigol um reforço capaz de elevar o nível do elenco alvinegro na próxima temporada.

A pessoas próximas, Neymar tem defendido a contratação do centroavante, que busca mais espaço em campo e pode deixar o Cruzeiro ao fim do ano. Para o camisa 10, o atacante tem potencial para transformar o setor ofensivo santista, justamente em uma das posições vistas como prioritárias pela diretoria para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda.

A urgência por um novo camisa 9 é reforçada pelo rendimento abaixo do esperado de Tiquinho Soares, além da dificuldade de Lautaro Díaz em se firmar desde que chegou ao clube no meio da temporada. Assim, o Santos monitora a situação de Gabigol, mas aguarda o desfecho da participação do Cruzeiro na Copa do Brasil para evoluir qualquer negociação.

A equipe mineira inicia nesta quarta-feira, às 21h30, a disputa das semifinais contra o Corinthians, no Mineirão. O duelo de volta está marcado para o dia 14, na Neo Química Arena. Em caso de classificação, a Raposa fará as finais nos dias 17 e 21, enfrentando o vencedor de Vasco x Fluminense.

Além do aspecto técnico, pesa também a relação pessoal entre Gabigol e Neymar. O centroavante namora Rafaella, irmã do craque, o que ajuda a aproximar ainda mais as partes envolvidas e fortalece a confiança do jogador santista na possível parceria.

Paralelamente, o Santos trabalha para avançar nas negociações pela renovação de Neymar. O contrato atual vai até 31 de dezembro, e o clube tenta estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2026. As conversas entre o clube e o pai do atleta devem evoluir nas próximas semanas.