Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bahia acerta contratação em definitivo de goleiro para 2026

Esquadrão de Aço já se movimenta para reforçar o time para a próxima temporada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

09/12/2025 - 20:19 h | Atualizada em 09/12/2025 - 20:37
Imagem ilustrativa da imagem Bahia acerta contratação em definitivo de goleiro para 2026
-

O Bahia acertou a compra do goleiro Ronaldo junto ao Atlético-GO. O Tricolor vai desembolsar R$ 5 milhões por 80% dos direitos econômicos para adquirir o atleta de 29 anos em definitivo. A informação foi publicada pelo portal ge.globo.

Último reforço anunciado na primeira janela de transferências do ano, Ronaldo passou por oscilações e frequentou o banco de reservas, mas se firmou na titularidade com Rogério Ceni como um dos destaques da reta final de temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ronaldo é soteropolitano e revelado pela base do Vitória
Ronaldo é soteropolitano e revelado pela base do Vitória | Foto: Divulgação | ECBahia

No Esquadrão de Aço desde fevereiro, o jogador chegou para disputar posição com Marcos Felipe após uma longa procura por um goleiro titular.

Leia Também:

Herói do Nordestão, ex-goleiro do Bahia é anunciado por time paulista
Bahia na pré-Liberta: veja datas, fases e adversários do Esquadrão
Rafael Ratão vai voltar pro Bahia? Atleta se despede de clube do Japão

Natural de Salvador, Ronaldo fez 40 jogos na temporada e, além de boas defesas, distribuiu com uma assistência para o gol marcado por Ademir no triunfo sobre o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.

Revelado nas categorias de base do arquirrival Vitória, o arqueiro se despede definitivamente do Atlético-GO como um ídolo após três temporadas como titular absoluto, sendo duas delas na Série A e um acesso conquistado na segunda divisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia ronaldo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x