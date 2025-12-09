ESPORTES
Bahia acerta contratação em definitivo de goleiro para 2026
Esquadrão de Aço já se movimenta para reforçar o time para a próxima temporada
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia acertou a compra do goleiro Ronaldo junto ao Atlético-GO. O Tricolor vai desembolsar R$ 5 milhões por 80% dos direitos econômicos para adquirir o atleta de 29 anos em definitivo. A informação foi publicada pelo portal ge.globo.
Último reforço anunciado na primeira janela de transferências do ano, Ronaldo passou por oscilações e frequentou o banco de reservas, mas se firmou na titularidade com Rogério Ceni como um dos destaques da reta final de temporada.
No Esquadrão de Aço desde fevereiro, o jogador chegou para disputar posição com Marcos Felipe após uma longa procura por um goleiro titular.
Natural de Salvador, Ronaldo fez 40 jogos na temporada e, além de boas defesas, distribuiu com uma assistência para o gol marcado por Ademir no triunfo sobre o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.
Revelado nas categorias de base do arquirrival Vitória, o arqueiro se despede definitivamente do Atlético-GO como um ídolo após três temporadas como titular absoluto, sendo duas delas na Série A e um acesso conquistado na segunda divisão.
