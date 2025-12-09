EMPRESTADO
Rafael Ratão vai voltar pro Bahia? Atleta se despede de clube do Japão
O atacante disputou 41 partidas, fez 21 gols e deu quatro assistências pelo Cerezo Osaka
Por Marina Branco
Tem Tricolor voltando para o Bahia? Nesta terça-feira, 9, o atacante Rafael Ratão se despediu do Cerezo Osaka, do Japão, após o fim do contrato de empréstimo. Em postagem nas redes sociais, o jogador que pertence ao Bahia agradeceu ao clube asiático pela passagem, sem deixar claro qual seu próximo passo.
"Cheguei como jogador, saio como parte da família. Nosso vínculo vai muito além do campo", escreveu o atacante.
Ratão encerrou sua passagem pelo futebol japonês com 41 partidas, 21 gols e quatro assistências pelo Cerezo. Considerando todas as competições do ano, o atacante somou 23 gols em 44 jogos, terminando a J-League como vice-artilheiro, com 18 gols apenas na liga.
Agora, apesar de ter contrato com o Bahia até dezembro de 2026, Ratão não está nos planos do clube para a próxima temporada. Conforme apuração do Portal A TARDE, o Tricolor pretende vender o atleta e aguarda propostas para a janela de transferências de final de ano.
Vale ressaltar que o contrato de empréstimo ao Cerezo Osaka incluía opção de compra, mas o Bahia também está aberto a negociar com clubes de outros países ou do futebol brasileiro.
Passagem pelo Bahia
Contratado em 2023 junto ao Toulouse, da França, Ratão teve altos e baixos com a camisa tricolor. Embora tenha marcado gols importantes, como o do triunfo sobre o Sport pela Copa do Nordeste de 2024, o atacante nunca conseguiu se firmar como titular absoluto, e acabou sendo emprestado.
Ao todo, pelo Bahia, disputou 54 jogos, anotou 10 gols e deu quatro assistências.
