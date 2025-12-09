Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTURO INCERTO

Ceará desiste de comprar Matheus Bahia após rebaixamento: "Impraticável"

Matheus Bahia pertence ao Esquadrão e possui contrato até 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/12/2025 - 10:43 h
Ceará não deve exercer a opção de compra do lateral Matheus Bahia
Ceará não deve exercer a opção de compra do lateral Matheus Bahia -

Emprestado pelo Bahia até o final de 2025, o lateral-esquerdo Matheus Bahia não deve permanecer no Ceará, pelo menos não em caráter definitivo — o jogador possui cláusula com opção de compra ao término do empréstimo.

O desejo da equipe cearense era manter o atleta, que defende as cores do clube desde 2024. Contudo, devido ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, os moldes da negociação precisarão ser ajustados para viabilizar a manutenção do jogador, hoje distante.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o presidente do Ceará, João Paulo, em entrevista ao Jogada Terceiro Tempo, a compra de Matheus Bahia pelo Vozão “fica impraticável” após o descenso.

“Galeano, Matheus Bahia e Fabiano estavam no nosso planejamento de aquisição em caso de permanência [...] Com o descenso, fica impraticável as compras".

Impraticável
João Paulo - presidente do Ceará

O cenário atual para a permanência de Matheus Bahia seria, portanto, um novo empréstimo. O lateral-esquerdo tem contrato com o Bahia até dezembro de 2026, mas seu futuro ainda está em aberto. Em novembro, o jogador revelou que “esperaria o fim do ano para ver o que seria melhor”:

Acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso. Vou esperar o ano acabar, sentar com a minha família, ver o que vai ser melhor pra mim
Matheus Bahia - lateral do Bahia emprestado ao Ceará

“Lógico que é um clube com o qual me identifico muito, é um clube pelo qual brigo em todos os jogos. Meu dia a dia é sempre o melhor possível. Vou deixar pra tratar disso quando eu estiver de férias", afirmou o lateral-esquerdo.

Leia Também:

Bahia beira R$2 bilhões, vale mais que o dobro do Vitória e domina o Nordeste
Bahia e Atlético-MG conversam sobre permanência de zagueiro para 2026
"Precisamos contratar": Ceni aponta perfil de reforços do Bahia para 2026

Desde a chegada ao Ceará, em 2024, Matheus Bahia conquistou espaço imediato. Foi um dos destaques da campanha na Série B e manteve a titularidade em 2025. No total, disputou 93 jogos pelo Vozão, distribuindo 11 assistências durante as duas temporadas em solo cearense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ceará Futebol matheus bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ceará não deve exercer a opção de compra do lateral Matheus Bahia
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Ceará não deve exercer a opção de compra do lateral Matheus Bahia
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Ceará não deve exercer a opção de compra do lateral Matheus Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Ceará não deve exercer a opção de compra do lateral Matheus Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x