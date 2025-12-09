Ceará desiste de comprar Matheus Bahia após rebaixamento: "Impraticável"

Ceará não deve exercer a opção de compra do lateral Matheus Bahia - Foto: Lucas Emanuel/FCF

Emprestado pelo Bahia até o final de 2025, o lateral-esquerdo Matheus Bahia não deve permanecer no Ceará, pelo menos não em caráter definitivo — o jogador possui cláusula com opção de compra ao término do empréstimo.

O desejo da equipe cearense era manter o atleta, que defende as cores do clube desde 2024. Contudo, devido ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, os moldes da negociação precisarão ser ajustados para viabilizar a manutenção do jogador, hoje distante.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o presidente do Ceará, João Paulo, em entrevista ao Jogada Terceiro Tempo, a compra de Matheus Bahia pelo Vozão “fica impraticável” após o descenso.

“Galeano, Matheus Bahia e Fabiano estavam no nosso planejamento de aquisição em caso de permanência [...] Com o descenso, fica impraticável as compras".

Impraticável João Paulo - presidente do Ceará

O cenário atual para a permanência de Matheus Bahia seria, portanto, um novo empréstimo. O lateral-esquerdo tem contrato com o Bahia até dezembro de 2026, mas seu futuro ainda está em aberto. Em novembro, o jogador revelou que “esperaria o fim do ano para ver o que seria melhor”:

Acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso. Vou esperar o ano acabar, sentar com a minha família, ver o que vai ser melhor pra mim Matheus Bahia - lateral do Bahia emprestado ao Ceará

“Lógico que é um clube com o qual me identifico muito, é um clube pelo qual brigo em todos os jogos. Meu dia a dia é sempre o melhor possível. Vou deixar pra tratar disso quando eu estiver de férias", afirmou o lateral-esquerdo.

Desde a chegada ao Ceará, em 2024, Matheus Bahia conquistou espaço imediato. Foi um dos destaques da campanha na Série B e manteve a titularidade em 2025. No total, disputou 93 jogos pelo Vozão, distribuindo 11 assistências durante as duas temporadas em solo cearense.