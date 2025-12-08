"FUI MUITO FELIZ AQUI"
Bahia e Atlético-MG conversam sobre permanência de zagueiro para 2026
Defensor revelou que as equipes buscam um acordo para sua permanência
Por Lucas Vilas Boas
O Atlético-MG quer manter o zagueiro Vitor Hugo, que está emprestado pelo Bahia até o fim de dezembro, para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo próprio defensor, que revelou que os clubes já estão conversando neste fim de ano.
Titular absoluto do Galo, o jogador de 34 anos chegou em março de 2025 a pedido do técnico Cuca, se firmou com o argentino Sampaoli e vê com otimismo a conversa entre as equipes.
"Ainda não sabemos. Os clubes estão conversando. Conversei com o Bracks, que está otimista. Fui muito feliz aqui. Um time que colheu e me deu oportunidade. Não posso cravar que fico, tem que esperar os clubes chegarem a um acordo", disse Vitor Hugo.
Contratado pelo Bahia no meio do ano de 2023, o zagueiro foi titular na sua primeira temporada, mas perdeu espaço após período de empréstimo ao Panathinaikos, da Grécia, em 2024 e não esteve nos planos de Rogério Ceni para 2025.
O cenário se repete para o próximo ano, e o atleta não deve retornar ao Esquadrão de Aço, apesar de ter contrato vigente até dezembro de 2026.
