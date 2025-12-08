Menu
EQUILÍBRIO!

Opostos, Bahia e Vitória terminam returno com a mesma pontuação

Apesar das realidades distintas, dupla Ba-Vi fez campanhas equilibradas no segundo turno

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/12/2025 - 13:00 h
Rodrigo Nestor e Gabriel Baralhas em campo por clássico Ba-Vi
Rodrigo Nestor e Gabriel Baralhas em campo por clássico Ba-Vi -

O Bahia terminou o ano com um gostinho de "queria mais" e o Vitória escapou do rebaixamento com muita festa no Barradão, mas a dupla terminou o segundo turno do Campeonato Brasileiro empatada em número de pontos — fato surpreendente em meio às realidades distintas das duas equipes.

Ambos os times encerram o returno com 27 pontos somados, oito vitórias, três empates e oito derrotas para cada. Na tabela de classificação, o Tricolor ainda aparece à frente porque marcou seis gols a mais que o arquirrival e com saldo condizente à nove gols de diferença (-2 a -11).

O equilíbrio, contudo, se torna ainda mais inusitado se levar em conta os desempenhos de cada equipe no primeiro turno. O Bahia encerrou as 19 primeiras rodadas com 33 pontos — um recorde na história do clube — enquanto o Vitória com 18, uma diferença de 15 pontos.

Na realidade, a reação rubro-negra passou a surtir efeito após a chegada do técnico Jair Ventura, que fez sua estreia na 25ª rodada. Apesar do momento complicado que passava, com três derrotas nas cinco partidas recentes, o comandante somou ao todo sete vitórias e dois empates nos seus 14 jogos, sacramentando assim mais uma permanência heroica na sua carreira.

Por outro lado, o Bahia sofreu com um fantasma parecido da temporada passada e não conseguiu repetir o sucesso da primeira parte do ano. A diferença de cinco pontos do primeiro turno histórico para a segunda etapa decepcionante reflete a vaga sacramentada na pré-Libertadores, mas também a frustração de ver o sonho da classificação direta à fase de grupos não se realizar.

Tabela de classificação do segundo turno do Brasileirão 2025:

Imagem ilustrativa da imagem Opostos, Bahia e Vitória terminam returno com a mesma pontuação
| Foto: Divulgação | UFMG

x