NÃO FICA!

Titular do Vitória confirma saída: "É uma decisão de vida"

Lateral-direito anuncia que não permanecerá no Vitória em 2026 e retornará ao Paraguai

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/12/2025 - 10:47 h
O paraguaio Raúl Cáceres tomou a decisão sobre seu futuro no Vitória: o lateral-direito não permanecerá no clube em 2026. Neste domingo, 7, após o Leão decretar a permanência na Série A do Brasileirão, o jogador, titular da equipe comandada por Jair Ventura, anunciou que retornará ao seu país natal na próxima temporada.

Cáceres confirma saída do Vitória: lateral vai Jogar no Olimpia em 2026
Cáceres confirma saída do Vitória: lateral vai Jogar no Olimpia em 2026 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Segundo revelou o jogador na zona mista do Estádio Manoel Barradas, a “decisão de vida” foi tomada há alguns dias: "Vou para o Olimpia, voltar para o Paraguai, clube onde comecei a minha carreira”.

Eu fico triste por sair do Vitória, mas é uma decisão que eu já tinha tomado há alguns dias. É uma decisão de vida. Fico feliz por tudo que fiz aqui no Vitória, e o clube ganhou mais um torcedor
Cáceres - lateral-direito

Dudu se declara à torcida e agradece Fábio Mota: "Amo o Vitória"
Vitória garante vaga na quinta fase da Copa do Brasil após escapar da Série B
Renato Kayzer define Vitória "como uma fênix" após permanência

“Gratidão pelos dois anos aqui no Vitória, clube que me abriu as portas para voltar ao Brasil. Saio pela porta da frente, dever cumprido, deixando o clube na Série A”, afirmou Cáceres, celebrando o término do ano com o objetivo alcançado: a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Muito feliz pelo que fiz aqui no Vitória [...] Vou pra casa com um dever cumprido.
Cáceres - que está de saída do Vitória

Cáceres encerrou sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols marcados, seis assistências, o título do Campeonato Baiano de 2024 e a consolidação como titular sob o comando do técnico Jair Ventura.

x