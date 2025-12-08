Titular do Vitória confirma saída: "É uma decisão de vida"

Titular define futuro e não permanece no Vitória em 2026 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O paraguaio Raúl Cáceres tomou a decisão sobre seu futuro no Vitória: o lateral-direito não permanecerá no clube em 2026. Neste domingo, 7, após o Leão decretar a permanência na Série A do Brasileirão, o jogador, titular da equipe comandada por Jair Ventura, anunciou que retornará ao seu país natal na próxima temporada.

Segundo revelou o jogador na zona mista do Estádio Manoel Barradas, a “decisão de vida” foi tomada há alguns dias: "Vou para o Olimpia, voltar para o Paraguai, clube onde comecei a minha carreira”.

Eu fico triste por sair do Vitória, mas é uma decisão que eu já tinha tomado há alguns dias. É uma decisão de vida. Fico feliz por tudo que fiz aqui no Vitória, e o clube ganhou mais um torcedor Cáceres - lateral-direito

“Gratidão pelos dois anos aqui no Vitória, clube que me abriu as portas para voltar ao Brasil. Saio pela porta da frente, dever cumprido, deixando o clube na Série A”, afirmou Cáceres, celebrando o término do ano com o objetivo alcançado: a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Muito feliz pelo que fiz aqui no Vitória [...] Vou pra casa com um dever cumprido. Cáceres - que está de saída do Vitória

Cáceres encerrou sua passagem pelo Vitória com 68 jogos disputados, dois gols marcados, seis assistências, o título do Campeonato Baiano de 2024 e a consolidação como titular sob o comando do técnico Jair Ventura.